Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.29 KZT
  • €1 = 498.22 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 0

Убийство Валерии Шальновой в Актау: появилась видеозапись

Предоставивший видеозапись водитель отказался от вознаграждения, сообщила в социальной сети адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Фото со страницы Валерии в социальных сетях
На своей социальной странице в Facebook адвокат Ажар Абдил поделилась информацией касательно трагического случая, произошедшего с актауской спортсменкой Валерией Шальновой.

В руках адвоката оказалась запись с видеорегистратора, которая была произведена в ночь с 1 на 2 июля, когда и произошло убийство.

Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».

В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».

В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.

В Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика