Убийство Валерии Шальновой в Актау: осужденный подал на апелляцию

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В пресс-службе областного суда отметили, что иных деталей, связанных с подачей апелляции, предоставить не могут.
Напомним, тело 21-летней Валерии Шальновой обнаружили в водозаборном канале ТОО «МАЭК» 2 июля 2023 года. Изначально правоохранители завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», а затем по статье «Оставление в опасности».
Родственники погибшей не согласились с выводами правоохранителей, они были уверены, что девушку убили. Произошедшее вызвало резонанс среди жителей города, после чего полиция переквалифицировало дело на статью «Убийство». Уже 13 октября 2023 года материалы были переданы в суд.
Также появились сведения о том, что полицейские, которые расследовали дело об убийстве Валерии Шальновой, могут предстать перед судом, их подозревают в «превышении должностных полномочий».
Пятого марта текущего года суд огласил приговор в отношении подозреваемого в убийстве Валерии Шальновой. Его осудили по подпунктам 3 и 10 части 2 статьи 99, части 1 статьи 121 УК РК, назначив 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, тело 21-летней Валерии Шальновой обнаружили в водозаборном канале ТОО «МАЭК» 2 июля 2023 года. Изначально правоохранители завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», а затем по статье «Оставление в опасности».
Родственники погибшей не согласились с выводами правоохранителей, они были уверены, что девушку убили. Произошедшее вызвало резонанс среди жителей города, после чего полиция переквалифицировало дело на статью «Убийство». Уже 13 октября 2023 года материалы были переданы в суд.
Также появились сведения о том, что полицейские, которые расследовали дело об убийстве Валерии Шальновой, могут предстать перед судом, их подозревают в «превышении должностных полномочий».
Пятого марта текущего года суд огласил приговор в отношении подозреваемого в убийстве Валерии Шальновой. Его осудили по подпунктам 3 и 10 части 2 статьи 99, части 1 статьи 121 УК РК, назначив 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.
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