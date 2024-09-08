Массовое отравление школьников в Мангистау: ситуацию взял на контроль глава региона

Касательно пищевого отравления в школе №8 в селе Бесшокы проводится проверка. Аким области держит ситуацию на контроле.

Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы

По словам руководителя управления образования Динары Жумашевой, создана оперативная рабочая группа. Ситуация под контролем акима области. Задействованы все компетентные органы. По итогам проверки будет принято соответствующие меры в рамках закона.

Меня, руководителя отдела образования Мунайлинского района, руководство школы, ответственных специалистов, а также двух врачей добавили в родительский чат учеников школы №8 в WhatsApp. В чате врачи напрямую на связи с родителями, оперативно реагируют и отвечают на их вопросы, - говорит Динара Жумашева.

Как заявила уполномоченный по правам ребенка по Мангистауской области Тлектес Болатбаева, главная цель – выявить количество заболевших детей и оказать им оперативную помощь.

В столовой учебного заведения, как говорит руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асылбек Шаров, и у восьми ее сотрудников взяты анализы. Результаты станут известны в течении трех-пяти дней.

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров уверяет, что состояние детей находится на контроле.

Если родители заметили какие-либо признаки отравления у своих детей, то просим не проводить лечение в домашних условиях, а немедленно обратиться за помощью к специалистам, - обратился Бекболат Избасаров.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц.

Видео предоставили в центре общественных коммуникаций