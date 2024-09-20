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20.09.2024, 12:07

Горит мусорный полигон в Мангистау

Происшествия 0 1 474 Лиана Рязанцева

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау сообщили, что сегодня ночью, 20 сентября, произошло возгорание на мусорном полигоне в 7-ми километрах от села Шетпе.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, сегодня, 20 сентября, примерно в 01:36 поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне в 7-ми километрах от села Шетпе произошел пожар.

На данный момент происходит тление мусора на предварительной площади 400 квадратных метров. Полигон находится на балансе ГКП «Маңғыстау Жылу су», общая площадь полигона - 5 гектаров, глубина - 10 метров.

Сейчас на полигоне работают от ДЧС восемь человек личного состава и две единицы техники, МИО - шесть единиц техники.

Угроза распространения огня на соседний жилой сектор отсутствует, жалоб от населения на пульт «112» не поступало. На месте находятся заместитель акима Мангистауского района, аким села Шетпе и начальник ОЧС Мангистауского района. Проводятся проливочные и рекультивационные работы. По состоянию на 06:50 площадь загорания составляет 350 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Спасатели отмечают, что погода в данном районе без осадков, температура воздуха +14 градусов, скорость ветер 1–2  метра в секунду.

Напомним, 17 августа этого года произошел пожар на мусорном полигоне в 2,5 километрах от села Баянды. 

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.

Полигон за 870 млн тенге будет тлеть вечно – прогноз депутата из Актау.

Блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram показал на видео ночной город, окутанный дымом.

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