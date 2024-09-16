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16.09.2024, 08:58

Окутанный дымом ночной Актау снял на видео блогер

Экология 0 1 941 Лиана Рязанцева

Блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram показал на видео ночной город, окутанный дымом.

Кадр видео
Кадр видео

На кадрах видео видно, что город окутан дымом.

Ночной Актау, окутанный дымом с мусорного полигона. В январе 2016 года в пяти километрах от села Баянды Мунайлинского района начал действовать новый  полигон для твердых бытовых отходов. Он состоит из шести котлованов общей площадью 25 гектаров. По словам тогдашнего руководства области, (Алик Айдарбаев был в то время акимом Мангистау), полигон был рассчитан на 30 лет эксплуатации (каждый котлован на 5 лет). На его строительство было затрачено 870 миллионов тенге. Как теперь можно заметить, эксплуатации мусорного полигона хватило всего на 8 лет, - говорится в описании к видео. 

Напомним, сообщения от горожан о неприятном запахе распространяются с утра 15 сентября. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлинском районе происходит тление мусора на предварительной площади 800 квадратных метров. Видео последствий пожара предоставили спасатели. В департаменте экологии не смогли произвести замеры воздуха на определение вредных веществ. В связи с непогодой, как уверяют чиновники, образуется биогаз и огонь разгорается вновь.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.

Полигон за 870 млн тенге будет тлеть вечно – прогноз депутата из Актау.

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