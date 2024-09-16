Полигон за 870 млн тенге будет тлеть вечно – прогноз депутата из Актау

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При каждом горении на полигоне, по заявлению эколога, Актау все чаще накрывает ядовитым дымом. Объект был введен в эксплуатацию в начале 2016 года. На его строительство тогда было затрачено 870 миллионов тенге.

Это колоссальные деньги по меркам того времени. Однако уже тогда там были проблемы с гидроизоляцией и газоотводом. В связи с открытием нового полигона тариф на вывоз ТБО в 2016 году был увеличен в два раза! Что мы имеем сейчас? Из-за неправильной организации работы полигона в результате гниения образуется биогаз, который имеет свойство самовозгорания. Затушить данную свалку в ноль практически невозможно, исходя из объема накопленных там отходов. Об этом говорит уровень карты (участка – прим. автора) и высота накопившихся отходов. Тлеть будет все время, - говорит Кирилл Осин.

За СпецЦОНом в Актау имеется свалка с советских времен, которая тлеет и дымит, как вспоминает депутат, уже 20 лет. Притом состав отходов там совершенно другой и уровень слоя песка сверху в несколько метров.

Сколько будет беспокоить эта свалка? Лет 50 точно... Почему? Потому что состав отходов там такой, что страшно представить! В соответствии с требованиями нового Экологического кодекса (20 видов отходов) не должно поступать на полигон. Но! Большие сомнения, что происходит сортировка. На скриншотах видео мы видим, что здесь присутствуют люди. Что они там делают с 2016 года? Сортируют отходы, что является грубым нарушением природоохранного законодательства, - задается вопросами Кирилл Осин.

Данный факт не может иметь срока давности и должен стать предметом тщательной проверки со стороны ответственных и уполномоченных органов власти, в том числе и на предмет действия и/или бездействия тех самых уполномоченных органов, утверждает депутат.

Стоит отметить, что в Актау на 22:06 часов 15 сентября ощущается сильный запах гари, проникающий в квартиры многоэтажек. От жителей областного центра продолжают массово поступать жалобы.

Напомним, сообщения от горожан о неприятном запахе распространяются с утра 15 сентября. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров. Видео последствий пожара предоставили спасатели. В департаменте экологии не смогли произвести замеры воздуха на определение вредных веществ. В связи с непогодой, как уверяют чиновники, образуется биогаз и огонь разгорается вновь.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.