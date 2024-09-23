Скончалась одна из пострадавших в аварии близ Актау

В областной детской больнице сообщили, что одна из пострадавших в аварии в районе «Автодрома» умерла от остановки сердца.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Девочка-подросток 2008 года рождения, поступившая в реанимационное отделение областной детской больницы после дорожно-транспортного происшествия в районе «Автодрома», скончалась 21 сентября.

У нее произошла остановка сердечной деятельности. Были проведены реанимационные мероприятия, но, тем не менее, девочка скончалась. Другая пострадавшая 2022 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, - пояснили в областной детской больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что два ребенка пострадали в ДТП близ Актау. Авария произошла вечером 13 сентября.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, зарегистрировали уголовное дело.