Школьника избили в Актау: родители малолетних хулиганов извинились на камеру

Родители учащихся школы №24, избивших своего сверстника, принесли извинения. Видео появилось в социальных сетях.

Фото: кадр из видео

В одном из пабликов в Instagram появилось видео, где родители извиняются за проступок своих детей. На видео присутствуют четверо участников потасовки.

Потерпевшая сторона приняла извинения.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября в школе №24. Учащиеся толпой избили своего сверстника. К ситуации привлекли представителей правоохранительных органов и отдела образования, а также законных представителей участников происшествия.

Прокуратурой Мангистауской области взяла ситуацию на контроль.

Выяснилось, что пострадавшего школьника не доставляли ни в детскую, ни в региональную многопрофильную больницы.