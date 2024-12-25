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25.12.2024, 16:25

Трагедия повторяется? Самолеты AZAL терпят крушения не в первый раз, направляясь в Актау

Происшествия 0 7 926 Алия Шарипова

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился 23 декабря 2005 года. Тогда в результате крушения погибли 23 человека. Lada.kz вспомнила некоторые детали трагедии, которой буквально два дня назад исполнилось 19 лет.

Фото: © Sputnik / Стрингер
Фото: © Sputnik / Стрингер

Так, 23 декабря 2005 года в 22:27 часов по местному времени пассажирский самолет Ан-140 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев, а затем, примерно через семь минут, упал в 18 километрах от воздушной гавани, недалеко от поселка Нардаран. Борт направлялся в Актау.

Трагедия унесла жизни 23 человек – 18 пассажиров и пяти членов экипажа. Среди них 15 были гражданами Азербайджана, восемь – представители других стран, в том числе Казахстана.

Уже на следующий день после катастрофы указом главы Азербайджана была создана государственная комиссия. Ее члены занимались расследованием случившегося.

Фото с сайта rbc.ru

Как было установлено, причиной крушения самолета стало нарушение работы правого двигателя.

Сам Ан-140-100 являлся грузопассажирским самолетом. Его собрали на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.

Компания выплатила семьям каждого из пассажиров по 25 тысяч долларов США.

С момента трагедии прошло 19 лет, и сегодня, 25 декабря, еще один самолет авиакомпании – Embraer 190 – рухнул недалеко от Актау.

По официальной информации, на месте происшествия нашли трупы четырех пассажиров.

Как сообщили в облздраве, в больницы госпитализировали 29 человек, среди них двое детей. Список пострадавших можно найти по ссылке.

Кроме того, Lada.kz собрала данные о том, что известно о рейсе Баку-Грозный.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
помню тот случай
25.12.2024, 12:48
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