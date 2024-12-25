Что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение в Актау

Самолёт маршрутом Баку-Грозный вылетел 25 декабря в 06:56 по московскому времени (08:56 Время Казахстана). Через три часа он упал в аэропорту Актау. Между тем сам рейс должен был занять 30 минут, сообщает lada.kz.

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Путь от Баку до Грозного занимает не более получаса. Уже в 7:39 (по расчетному времени) воздушное судно должно было совершить посадку в городе Грозный.

Согласно различным источникам, борт «Азербайджанских авиалиний» изменил свой маршрут по одной из причин: из-за густого тумана или, по другой версии, в результате атаки беспилотников на Чечню. Несмотря на то, что путь от Баку до Грозного занимает меньше получаса, самолет был вынужден отклониться от первоначального курса. Сначала его направили в Махачкалу, а затем в Актау.

Известно, что перед крушением экипаж самолёта запрашивал аварийную посадку.

"Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный №J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау. По первичной информации, причиной случившегося стало столкновение воздушного судна со стаей птиц", — сообщила компания Azerbaijan Airlines, сообщает "Телеканал 78".

В аэропорту Актау была подготовлена взлетно-посадочная полоса (ВПП) для аварийной посадки самолета Embraer E190AR, но борт не дотянул до нее, рассказал «Ленте.ру» источник в аэропорту.

«По идее, самолет должен был сесть на аварийную посадку в аэропорту Актау. У нас для этого случая даже подготовили взлетно-посадочную полосу, но самолет не дотянул», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В Актау борт разбился ориентировочно в 10:58 часов по местному времени (08:58 МСК).

На борту находилось 67 пассажиров, включая 5 членов экипажа.

Генеральная прокуратура сообщает, что по факту крушения вблизи города Актау воздушного судна Азербайджанской авиакомпании создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, в нее включены опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

На место происшествия вылетел в составе правительственной комиссии Главный транспортный прокурор.

Уголовное дело находится на особом контроле Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Рейс Баку-Грозный совершался самолетом марки Embraer 190 (Эмбраер-190), относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х годов. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3000-4000 км. Производство и эксплуатация Embraer 190 начались в 2006 г.

Напомним, вблизи аэропорта Актау разбился самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines. На место происшествия выехали спасатели, стало известно о наличии выживших в авиакатастрофе. К городскому моргу привезли тела погибших. Авиакомпания организовала горячую линию. Управление здравоохранение опубликовало список пострадавших в авиакатастрофе, за жизни которых борются казахстанские врачи. Жителей Мангистау призвали стать донорами крови для пострадавших. В связи с трагедией в Актау отменили все общегородские праздничные мероприятия.