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25.12.2024, 16:58

Выжившие в авиакатастрофе в Актау рассказали, что творилось на борту перед падением самолета

Происшествия 0 11 807 Алия Шарипова

Госпитализированные с места крушения в Актау пассажиры разбившегося самолета Embraer 190 рассказали врачам о том, что происходило на борту во время падения. Об этом сообщает hibiny.ru со ссылкой на «Царьград».

Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК

Очевидцы сообщили, что перед падением произошли сразу две нештатные ситуации – самолет столкнулся в воздухе со стаей птиц, одна из которых попала в двигатель. Буквально через несколько минут после этого в салоне взорвался кислородный баллон, в результате чего самолет начал быстро падать. Многие пассажиры моментально потеряли сознание.

Эту информацию подтвердили и в управлении здравоохранения Мангистауской области, отметив, что некоторые пассажиры сильно пострадали до непосредственного крушения из-за инцидента в воздухе.

На данный момент известно о 29 выживших. Спасательные работы на месте крушения продолжаются.

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