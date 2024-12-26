Авиакатастрофа в Актау: опознаны семь тел погибших

На данный час на месте происшествия продолжаются работы по сбору конструкций самолета, сообщает МЧС Республики Казахстан.

фото МСЧ РК

В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, а также МЧС Азербайджана.

Бригадами ЦМК МЧС РК продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау.

Вчера в результате проведения аварийно-спасательных работ госпитализировано в медицинские учреждения Актау 29 человек.

По уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера поисковой группой обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия.

В настоящее время в городе Актау находится Правительственная комиссия по расследованию причин аварии.

Всего поступило 1 063 обращения на телефоны горячей линии, экстренной психологической помощи и информационного характера.

Напомним, вчера, 25 декабря, недалеко от областного центра Мангистауской области разбился самолет, направшийся из Баку в город Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в Мангистау.