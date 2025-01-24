Громкое дело в Актау: появились фото с места, где удерживали фитнес-тренера

Перед смертью Алина Серикова рассказала о произошедшем с ней своей близкой подруге – Асель Шоткаре. Спортсменка до мельчайших подробностей запомнила то место, где злоумышленники измывались над ней более четырех часов. Всю информацию она рассказала Асель и попросила передать ее родным, «если сама не сможет рассказать». В распоряжении Lada.kz оказались фотографии с места преступления.

Фото предоставлено стороной потерпевших

Брат погибшей спортсменки Бауыржан Жолжан предоставил редакции фотографии с места преступления. По его словам, в ходе заседания судья не особо обратил внимание на то, насколько точным было описание места происшествия подруги фитнес-тренера Асель Шоткары. По мнению родных, нет никаких сомнений в том, что именно похищение, издевательства и насилие стали причиной суицида Алины. Однако в суде статью «Доведение до самоубийства» посчитали недоказанной.

Когда мы с Алиной разговаривали на кухне, она начала рассказывать про комнату, в которой ее заперли. Алина говорила, что, войдя, она увидела светлый ковер, двухъярусную железную кровать в советском стиле, светлые жалюзи, заклеенные по краям скотчем. Внутри висела «спецовка» красного цвета, похожая на спецформу нефтяников. Были застеленные и сложенные постели (корпе), стояли шкафы. Через дверной глазок был виден знак с надписью «БекТранс». Во время разговора на кухне она сказала: «Если я завтра не смогу рассказать, спросят у тебя, ты ведь расскажешь и объяснишь про это», - рассказала Асель Шоткара.

Подробно описала Алина своей подруге и все три автомобиля, которые были у подозреваемых. Девушка все три дня после похищения и до совершения суицида не могла прийти в себя, ее преследовали жуткие воспоминания. Брат и родственники погибшей не сомневаются в виновности всех пятерых подозреваемых. Более того, они настаивают (и экспертизы это подтверждают), что насилие над Алиной совершали все задержанные, а не только один.

В настоящее время данное дело находится на апелляции в суде. Назначенное на 21 января слушание перенесли из-за неявки адвоката одного из подсудимых. Брат Алины подробно рассказал о том, что выяснилось в ходе следствия и какие нюансы показались ему странными в судебном процессе. Напомним, в мае прошлого года молодая женщина сбросилась с высотного дома в 19 микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это «доведением до самоубийства».

В январе этого года фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.

Также Бауыржан Жолжан передал редакции Lada.kz кадры похищения его сестры, запечатленные на уличную камеру видеонаблюдения. Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», рассказала о том, что четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления.

Автор: Ирина Логвинова

Перевод: Багила Жарланова