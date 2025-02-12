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12.02.2025, 17:19

«В деле много неясностей»: адвокат сделала еще одно заявление по факту изнасилования парня в Актау

Происшествия 0 1 733 Сергей Кораблев

В уголовном деле об изнасиловании 18-летнего парня-инвалида, заявила адвокат Ажар Абдил, много неясностей, на которые она указала в своем новом заявлении. Защитник надеется, что правоохранители предоставят объяснения и проведут всестороннее расследование по вопиющему факту.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил выступила с очередным заявлением, в котором рассказала некоторые подробности происшествия, в результате которого пострадал 18-летний инвалид детства.

С 27 на 28 декабря, около 02:00 ночи, со слов матери потерпевшего, она обратилась в полицию, чтобы подать заявление о преступлении. Ее заявление не было принято. Она возвращается домой с сыном. Далее, около 04:00 ночи, ее забирает полиция для допроса. Однако осмотр проктолога производится только 2 января 2025 года, то есть, спустя пять дней после изнасилования. Как можно так халатно, безответственно упустить эти важные для дела моменты? Очень хочу верить, что полиция даст объяснения и проведет всестороннее расследование. У матери потерпевшего нет ни единого процессуального документа на руках. Мы находимся в полном неведении, как обстоят дела. Департамент полиции комментирует, что назначены все экспертизы, но ведь до сих пор не была проведена судебно-психологическая экспертиза в отношении потерпевшего. Это же ведь стандартные процедуры. Любой курсант знает наизусть, что при совершении преступлений против личности нужно, помимо остальных, назначать именно эту экспертизу. В этом деле много неясностей, - написала в Facebook Ажар Абдил.

Напомним, ранее защитник заявила, что в Актау был похищен и изнасилован 18-летний парень – недееспособный инвалид детства. По ее словам, после преступления правоохранительные органы не изъяли записи с камер наблюдения и не назначии соответствующие экспертизы по делу.  

В региональном департаменте полиции корреспонденту Lada.kz сообщили, что по факту произошедшего ведется расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и дело находится на контроле ведомства.

Позже правоохранители, несмотря на сказанное Ажар Абдил, настояли на том, что изъяли кадры с камер наружного наблюдения и занимаются их изучением.

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