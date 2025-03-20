Застройщик жилого комплекса «Туран» в Актау назвал предварительную причину пожара

Данияр Сандыбаев, директор компании «ESG», прокомментировал на своей странице в Instagram пожар, случившийся вчера, 19 марта, в апарт-отеле Hide, передает Lada.kz .

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Данияр Сандыбаев назвал предварительную причину пожара в апарт-отеле Hide, расположенном на первом этаже жилого комплекса «Туран» в 19 микрорайоне.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за газового баллона. Ошибок со стороны строительной компании нет, - заявил Данияр Сандыбаев, застройщик жилого комплекса.

Он также подчеркнул, что в жилом комплексе выполнен качественный фасад, который предотвратил распространение огня вверх.

Эта ситуация на самом деле – показательная. Необходимо строить с высоким качеством и использовать исключительно негорючие материалы, как того требует закон. Однако, к сожалению, я с уверенностью могу сказать, что половина города построена с использованием пенопластовых фасадов. Наши фасады не позволили огню распространиться вверх, поэтому, я надеюсь, что всё быстро восстановят и забудут об этом, - отметил Данияр Сандыбаев.

Напомним, пожар произошел 19 марта в апарт-отеле Hide, расположенном в доме №34 в 19 микрорайоне. Сгорело кафе на первом этаже. Благодаря своевременным действиям пожарных возгорание было быстро ликвидировано. По данным экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

В феврале Lada.kz сообщала о горении кофейни «Buno Twins Coffee», что в 7 микрорайоне. Тогда пожарные сообщили, что очаг возгорания находился в кухне заведения.