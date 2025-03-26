О состоянии пострадавшего спасателя в Жанаозене рассказали медики

Пострадавшего спасателя перевезли из больницы Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. В каком состоянии находится мужчина, рассказали медики, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы медучреждения

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что вчера, 25 марта, пострадавший спасатель доставлен в больницу на машине скорой помощи из Жанаозена.

У пациента диагностирован закрытый внутрисуставной перелом правой бедренной кости со смещением. Первый этап операции завершен. В настоящее время ведется подготовка ко второму этапу операции. Состояние пациента стабильное, - рассказали в медучреждении.

Напомним, в строящемся торговом центре в Жанаозене произошел пожар. При тушении пожара в торговом центре «Зангар» в Жанаозене пострадал пожарный-спасатель.

На странице воинской части 5548 Национальной гвардии РК сообщается, что к тушению пожара были привлечены военнослужащие данной части. Они опубликовали видео с последствиями возгорания.

Не только вечером, но и на следующий день военнослужащие обеспечивали охрану района, где произошло возгорание. Работы проводились совместно с ДЧС, приняты профилактические меры для предотвращения повторного пожара. Военнослужащие воинской части 5548 всегда готовы служить днём и ночью ради безопасности страны!, – говорится в сообщении.

Ранее в Актау горели апарт-отель и кафе.