Тринадцатый день ищут пропавшего в Мангистау мужчину

Фото предоставили волонтеры

По данным ДЧС региона, сегодня, 29 марта, в 10:00 часов спасатели отправились на поиски в районе некрополя Темирбаба, что в 102 километрах от Жанаозена.

Задействованы пять человек личного состава, одна единица спецтехники и два кинологических расчета. Используется система спутниковой связи «Iridium».

Также в мероприятиях участвуют два родственника пропавшего, используя собственный автомобиль.

Дополнительно от департамента полиции Мангистауской области привлечены восемь правоохранителей на трех единицах спецтранспорта.

Волонтеры Lider.kz сообщают, что поисками была охвачена большая территория, однако пока результатов нет.

Напомним, Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли»17 марта в 05:00 часов. Мужчина сел в попутный автомобиль, чтобы добраться в Актау. Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины. До основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

Волонтеры обратились за помощью к населению и позже провели выездные поиски на 10 автомобилях.