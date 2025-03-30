Пожар произошел в частном доме в Актау

Пожар произошёл в частном доме, расположенном в микрорайоне Шыгыс-2. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Сегодня, 30 марта, примерно в 11:40 часов произошёл пожар в одном из частных домов в микрорайоне Шыгыс-2.

По приезду спасателей обнаружено горение лестницы и второго этажа двухэтажного частного дома. Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. Общая площадь дома 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 11:58 часов. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 9 человек личного состава, а также одна бригада центра медицины катастроф.

Напомним, в строящемся торговом центре в Жанаозене произошел пожар. Кроме того, ранее в Актау горели апарт-отель и кафе.