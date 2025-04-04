В селе Мангистау сгорела общественная баня

В селе Мангистау Мунайлинского района сгорела общественная баня. Обошлось без пострадавших. Подробности предоставили в пресс-службе ДЧС региона, передает Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства

Пожар в бане произошел 3 апреля, примерно в 23:35 ночи.

Площадь горения составила 100 квадратных метров. Общая площадь бани - 1200 квадратных метров. Пострадавших нет. Баня представляет собой двухэтажное здание. На место происшествия пожарные прибыли сразу же, но ликвидировать пожар удалось в 00-50 ночи 4 апреля. Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

В тушении были задействованы 25 спасателей и семь единиц спецтехники.

Напомним, 30 марта, примерно в 11:40 часов, произошёл пожар в одном из частных домов в микрорайоне Шыгыс-2.

Ранее в строящемся торговом центре в Жанаозене произошел пожар. Кроме того, ранее в Актау горели апарт-отель и кафе.