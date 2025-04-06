«Обмороки и ножевое»: ЧП произошли на набережной Актау во время праздника

В Мангистауской областной станции скорой медицинской помощи рассказали, сколько вызовов поступило с набережной во время масштабного праздника «Актау – культурная столица тюркского мира», сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

По словам руководства станции, всего во время праздника на набережной сотрудниками «неотложки» была оказана помощь 41 человеку.

В основном, обмороки, но был один случай ножевого ранения, один инсульт и одно нарушение сердечного ритма. Нашими сотрудниками были выставлены предварительные диагнозы и пациенты отправлены в больницу, - сообщили в медучреждении.

После обследования в медучреждении ножевое ранение оказалось резаной раной, пострадавшему оказали помощь и сразу отпустили домой на амбулаторное лечение. Пациенту с предварительным инсультом поставили диагноз «Нейроциркуляторная дистония». Он также после осмотра поехал домой.

Напомним, мероприятие собрало свыше 100 тысяч зрителей. В Актау в небо взмыли 600 дронов, устроивших зрелищное шоу. Особо ждали жители и гости Актау певца Димаша Кудайбергена.

Для справки

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) – это заболевание, связанное с нарушением работы вегетативной нервной системы.