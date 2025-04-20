Пожар ликвидирован в пригороде Актау

В жилом массиве "Рауан" сгорел склад в пункте авторазборки. Обошлось без пострадавших. Подробности предоставили в пресс-службе ДЧС региона, передает Lada.kz .

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Пожар в здании авторазбора произошел сегодня, 19 апреля, примерно в 15:49.

Площадь горения составила 100 квадратных метров. Общая площадь здания - 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Ликвидировали пожар в 17:18, - сообщили в ведомстве.

В тушении были задействованы 15 спасателей и пять единиц спецтехники.

Напомним, 30 марта, примерно в 11:40 часов, произошёл пожар в одном из частных домов в микрорайоне "Шыгыс-2".

Ранее в строящемся торговом центре в Жанаозене произошел пожар. Кроме того, ранее в Актау горели апарт-отель и кафе.