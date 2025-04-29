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29.04.2025, 17:31

Стало известно, чем закончилось дело о массовом отравлении детей в Бесшокы

Происшествия 0 2 696 Сергей Кораблев

Сегодня, 29 апреля, подсудимой в лице ИП «Шакенова Д», которая являлась поставщиком школьного питания в селе Бесшокы, вынесли приговор, сообщает Lada.kz.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей) было рассмотрено в Мунайлинском районном суде, и сегодня, 29 апреля, вынесен приговор.

Установлено, что подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность в сфере общепита, допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению 182 учеников (пострадавших было больше, однако заявление подали родители лишь указанного количества детей) в школьной столовой.

Прокурор просил признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на три года.

Представители потерпевших просили суд назначить наказание согласно вменяемой ей статье. Подсудимая и ее защита просили оправдать, ввиду полного непризнания вины.

При этом уточняется, что вина предпринимательницы подтверждена заключениями экспертиз, осмотром места происшествия, протоколами очной ставки, показаниями свидетелей, потерпевшими и другим материалами дела.

К смягчающим вину обстоятельствам суд отнес отсутствие судимости, отягчающих не установлено.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, также она лишена права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на 3,5 года.

Приговор не вступил в законную силу, отметила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей.

Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.

После массового отравления детей в Бесшокы в школах Актау власти намерены были провести проверку качества еды, которую предоставляют детям в столовых.

Lada.kz поговорила со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе. Это не только отсутствие чистоты и порядка на кухне, но и кадровый голод в сфере общепита.

Уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы передали 6 января в суд. Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Судебный процесс по данному делу начался в январе этого года.


 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
"кадровый голод в сфере общепита". В Актау кадровый голод присутствует во всех областях деятельности...Спеца найти нереально...Или очень дорого
29.04.2025, 15:58
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