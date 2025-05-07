В Актау врачи борются за жизнь впавшего в кому журналиста

Казахстанский журналист Диас Ахметшарип, впавший в кому, находится под контролем врачей, сообщает Lada.kz .

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По данным управления здравоохранения Мангистауской области, у пациента действительно произошло кровоизлияние в мозг, он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Состояние под контролем врачей. Другая информация не будет разглашаться без разрешения родственников пациента, - сообщили в ведомстве.

Напомним, известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип впал в кому после массивного инсульта в Актау. Трагедия произошла во время выездного заседания МВД РК.