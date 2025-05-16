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16.05.2025, 16:13

Грузовик вылетел с дороги в Актау: момент аварии попал на видео

Происшествия 0 2 046 Лиана Рязанцева

В Актау грузовик FAW вылетел с дороги. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водитель выжил, но получил переломы. Видео момента ДТП появилось в Сети, передает Lada.kz.

 

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Дорожный инцидент произошёл 12 мая в 16:40 часов на дороге в 15 микрорайоне.

Видео момента аварии появилось в Сети. На кадрах видно, как грузовик FAW, двигаясь по спуску, вылетел с дороги в сторону набережной.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области пояснили, что водитель не справился с управлением, в результате чего произошла авария.

Водитель жив, получил травмы, госпитализирован в больницу. На него был составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения), - сообщили в полиции.

Напомним, 14 мая на участке дороги между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3» водитель сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. Школьники 2013 и 2014 годов рождения получили черепно-мозговые травмы.

Вчера, 15 мая, сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы.

После ДТП в районе вышеуказанного пешеходного перехода установили «лежачего полицейского».

Также сегодня, 16 мая, врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы рассказали о состоянии двух школьников.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"водитель не справился с управлением"------Видно же что у машины отказали тормоза и в поворот он не стал заходить боясь перевернуться но вышло ещё хуже
16.05.2025, 12:42
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