Стало известно о текущем состоянии сбитых в Актау школьников

Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы рассказали о состоянии двух школьников, пострадавших в результате ДТП на пешеходном переходе, сообщает Lada.kz .

Фото: zebra-tv.ru

Медики рассказали корреспонденту Lada.kz о текущем состоянии двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе.

Пострадавший 2013 года рождения находится в крайне тяжёлом состоянии. Сознание – кома I степени. Дыхание осуществляется с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Гемодинамика нестабильна, проводится вазопрессорная поддержка.

Состояние второго пострадавшего 2014 года рождения удалось стабилизировать.

У пациента сознание ясное. Дыхание самостоятельное. Принимает пищу самостоятельно. Планируется перевод в отделение травматологии, - сообщили в медучреждении.

Напомним, ДТП произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в больницу.

Позже сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы.

После ДТП в районе пешеходного перехода установили искусственную неровность.