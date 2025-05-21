Состояние одного из сбитых в Актау школьников остаётся крайне тяжёлым

Состояние одного из пострадавших школьников оценивается как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба областной детской больницы, передает Lada.kz .

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Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы рассказали о состоянии двух школьников, пострадавших в результате ДТП на пешеходном переходе.

Пострадавший 2013 года рождения до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии. Сознание – кома I степени. Дыхание осуществляется с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Гемодинамика нестабильна, проводится вазопрессорная поддержка, - рассказали медики.

Состояние второго пострадавшего 2014 года рождения стабилизировалось.

Сознание 11-летнего мальчика ясное. Дыхание самостоятельное. Ест самостоятельно. Сейчас он в отделении травматологии, - отметили в больнице.

Напомним, ДТП произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в больницу.

Позже сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы.

После ДТП в районе пешеходного перехода установили искусственную неровность.