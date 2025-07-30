Погоня в стиле GTA в Актау: дело поступило в суд

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Продолжение получает резонансная история с погоней за фурой в Актау, сообщает Lada.kz .

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По информации Специализированного суда по административным правонарушениям Актау, дело в отношении водителя, устроившего опасную ночную гонку от полиции, официально поступило к ним сегодня, 30 июля, во второй половине дня. Его зарегистрировали и будет назначен процесс.

В департаменте полиции региона сообщили, что нарушитель находится на свободе, поскольку дело рассматривается в рамках административного производства, а не уголовного.

Напомним, попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней «на пять звездочек», как в популярной видеоигре.

Позже в Сети актауский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель сбежал перед судебным разбирательством.