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04.08.2025, 18:05

Авария с «перевертышем» и пострадавшими произошла на трассе Жетыбай – Актау

Происшествия 0 1 212 Лиана Рязанцева

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 3 августа на трассе Жетыбай  Актау. В результате аварии автомобиль опрокинулся, пострадали четыре пассажира. Подробности инцидента Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

ДТП произошло на трассе Жетыбай – Актау 3 августа, примерно в 04:40 часов.

По данным полиции региона, водитель Renault Logan не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

В салоне автомобиля находились четыре пассажира – 1983, 2024, 2010 и 1966 годов рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь. После осмотра пострадавшие были отпущены домой, - сообщили в полиции.

На водителя Renault Logan составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Напомним, в этот же день произошла авария на дороге в Жетыбай. Водитель «ВАЗ-21150» не справился с управлением и врезался в установленные вдоль трассы опоры, после чего автомобиль перевернулся. В салоне транспорта находились два пассажира.

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