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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 18:17

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Гульмира Исмаилова: Ребенка решено изолировать от подозреваемой в нанесении побоев матери до окончания следствия

Правоохранительные органы и органы опеки Актау отреагировали на жалобы соседей, которые утверждают, что мать систематически избивала сына. Четырехлетнего мальчика временно определили в Центр адаптации для несовершеннолетних до окончания следственных мероприятий.

Гульмира Исмаилова. Фото автора
Правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления или опровержения фактов побоев мальчика.

- В целях защиты прав ребенка принято решение временно изолировать его от матери до завершения следственных мероприятий по части 1 статьи 140 УК РК. Мы уже изучили жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Они удовлетворительные. А также провели первичный осмотр ребенка. Никаких видимых телесных повреждений обнаружено не было, - рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе актауского городского отдела образования.

Биологического отца ребенка, как сообщила Гульмира Исмаилова, лишили родительских прав в судебном порядке, на основании заявления матери.

- Две недели назад соседи обращались к участковому микрорайона с жалобой на соседку, избивающую ребенка. Так как письменного обращения не было, на жалобу не отреагировали, - сообщил Баймурат Кушеров, начальник ювенальной полиции.

Ранее в ДВД Мангистауской области сообщили, что если вина матери будет доказана, будет рассматриваться вопрос о лишении ее родительских прав.


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Комментарии ( 2 )

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Маривана (Посетители) Сегодня, 19:30
Мы уже изучили жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Они удовлетворительные


если это "удовлетворительно" такое же как и прожиточный минимум, то бедный малыш...

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:55
Боксшы адамға ұқсайды екен, қорқынышты...
 
 

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