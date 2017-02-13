Гульмира Исмаилова: Ребенка решено изолировать от подозреваемой в нанесении побоев матери до окончания следствия

Гульмира Исмаилова. Фото автора
Правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления или опровержения фактов побоев мальчика.
- В целях защиты прав ребенка принято решение временно изолировать его от матери до завершения следственных мероприятий по части 1 статьи 140 УК РК. Мы уже изучили жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Они удовлетворительные. А также провели первичный осмотр ребенка. Никаких видимых телесных повреждений обнаружено не было, - рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе актауского городского отдела образования.
Биологического отца ребенка, как сообщила Гульмира Исмаилова, лишили родительских прав в судебном порядке, на основании заявления матери.
- Две недели назад соседи обращались к участковому микрорайона с жалобой на соседку, избивающую ребенка. Так как письменного обращения не было, на жалобу не отреагировали, - сообщил Баймурат Кушеров, начальник ювенальной полиции.
Ранее в ДВД Мангистауской области сообщили, что если вина матери будет доказана, будет рассматриваться вопрос о лишении ее родительских прав.
- В целях защиты прав ребенка принято решение временно изолировать его от матери до завершения следственных мероприятий по части 1 статьи 140 УК РК. Мы уже изучили жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Они удовлетворительные. А также провели первичный осмотр ребенка. Никаких видимых телесных повреждений обнаружено не было, - рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе актауского городского отдела образования.
Биологического отца ребенка, как сообщила Гульмира Исмаилова, лишили родительских прав в судебном порядке, на основании заявления матери.
- Две недели назад соседи обращались к участковому микрорайона с жалобой на соседку, избивающую ребенка. Так как письменного обращения не было, на жалобу не отреагировали, - сообщил Баймурат Кушеров, начальник ювенальной полиции.
Ранее в ДВД Мангистауской области сообщили, что если вина матери будет доказана, будет рассматриваться вопрос о лишении ее родительских прав.