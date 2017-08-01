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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:13

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За два месяца лета в Мангистау утонули девять человек

Двое человек утонули в июне и семеро в июле. Об этом рассказал Бакытжан Кайрлаев, руководитель оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Один из утонувших в июне - это 13-летний ребенок. Он утонул во время купания в районе Форт-Шевченко.

Второй инцидент произошел в Баутино. Там во время купания утонул 28-летний мужчина.

В июле в Мангистау утонули семь человек.

Два несчастных случая произошли 17 июля. Шестнадцатилетний подросток погиб, отдыхая с родственниками на побережье, в 43-х километрах от Актау.

Еще одного молодого человека не смогли спасти в районе водосбросного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром». Около 15:00, по информации сотрудников водно-спасательной службы, на водосбросный канал ТОО «МАЭК Казатомпром», именуемый в народе «шора», приехала отдыхать молодая пара. Несмотря на запрещающие знаки и предупреждения спасателей, парень и девушка решили искупаться.

В понедельник, 24 июля, мужчина 1988 года рождения утонул во время купания на побережье в 43-х километрах от Актау.

В четверг, 27 июля, в 22:27 в море, в шести километрах от поселка Курык, спасатели обнаружили труп 38-летнего жителя Жанаозена.

Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области обнаружен и извлечен из воды труп мужчины, который утонул во время купания в запрещенном месте.

В воскресенье, 30 июля, в Актау утонули три человека. Одно из ЧП произошло на «Солдатском» пляже около 22:00. Два тела из воды, по словам очевидцев, вытащили отдыхающие.
Парню, по словам врачей скорой помощи, было 20 лет, девушке - 17. Молодые люди приехали на море из поселка Кызыл-Тобе.

В этот же день труп мужчины обнаружили на побережье в 4 А микрорайоне Актау. Происшествие, как рассказали в оперативно-спасательном отряде, случилось около 21:20.

С начала купального сезона сотрудники ДЧС Мангистау спасли 21 человека.

В Актау определили самые опасные участки, где купаться запрещено - это водоканал «шора», излюбленный местным населением 43-й километр в районе села Саина Шапагатова, спуск в 4 А микрорайоне и побережье от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне Актау.

- В наиболее опасных местах, где запрещено купаться, выставлены посты. Но все равно народ не слушается, купается. Будем привлекать местную полицию и налагать штрафы на нарушителей, - отметил Бакытжан Кайрлаев.

Спасатели предупреждают:

Помните, чего нельзя делать на воде:
НЕ заплывайте в запрещенные места!
НЕ подавайте ложных сигналов!
НЕ допускайте шалости на воде!
НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!
НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!
НЕ ныряйте в незнакомом месте!
НЕ рекомендуется выходить в море в непогоду!

Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112.


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