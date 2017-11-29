Десять аварий на железнодорожных переездах в Мангистау

Происшествие случилось вечером 26 декабря на железнодорожном переезде автодороги Тенге - Карамандыбас. Водитель автомашины Toyota Camry, не уступив дорогу тепловозу, допустил столкновение. Тяжелые травмы получила 28-летняя пассажирка автомобиля.
Происшествие случилось 7 февраля около 13:00. Поезд Актобе - Мангистау столкнулся с трактором К-700, расчищавшим снег на переезде. ДТП произошло из-за плохой видимости при буране. Водитель трактора 1960 года рождения погиб на месте. Пассажир трактора, 1957 года рождения, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Крупная авария произошла 16 ноября в 11:55. На железнодорожном переезде, в пяти километрах от станции Мангышлак, столкнулись грузовик и товарный железнодорожный состав, перевозивший сырую нефть. В результате столкновения 20 цистерн опрокинулись. Произошло возгорание 17-ти из них. Машинист тепловоза получил травмы, его помощник погиб.
На нерегулируемом железнодорожном переезде в Мунайлинском районе пассажирский автобус столкнулся с тепловозом. Авария произошла 31 января около 08:00. Госпитализирована женщина 1955 года рождения. В автобусе было 25 человек.
Еще одна авария произошла 29 апреля около 01:55 на железнодорожном переезде в районе поселка Умирзак.
При столкновении с поездом, который принадлежал компании «Каскор Транссервис», погиб водитель автомобиля ВАЗ-21099. Автомобиль несколько метров протащило по железной дороге. Труп водителя, 31-летнего мужчины, извлекали из искореженного автомобиля с помощью специальных устройств.
В пригороде Актау «Хаммер» врезался в движущийся состав. Инцидент произошел при осаживании (движении назад) вагонов на железнодорожном переезде у базы «Рекон» 24 августа примерно в 17:40. Ущерба, как сообщили в АО «Каскор-Транссервис», составу и предприятию нанесено не было, поэтому претензий к водителю «Хаммера» компания не предъявила.
На шестом разъезде пассажирский поезд Мангышлак-Алматы столкнулся с газовозом 28 января в 16:30. Погиб 52-летний водитель газовоза, травмы получил помощник машиниста.
Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау. Происшествие случилось примерно в 01:25 в ночь на 12 августа. По словам очевидцев, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в морпорт. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.
Водитель легкового автомобиля Kia Rio 22 августа примерно в 12:15 выехал на железнодорожный путь во время движения тепловоза.
Пострадавших нет. Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде «Строительный-Юбилейный» в районе базы ОРСа.
Самая крупная авария произошла в минувшие выходные, 25 ноября.
В пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью». В результате столкновения погибли девять человек.