Два ДТП с мусоровозами произошли в Актау

- Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Повреждений существенных нет. Ущерб возмещен. Претензий нет, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».

- Вчера на этом месте из-за сильного гололеда машины заносило и выкидывало. Нашу спецтехнику немного занесло и машина опрокинулась. Приехал кран, грузовик подняли. Помимо поломанного зеркала и пары вмятин проблем нет. Машину уже выпустили в рейс, - рассказали представители предприятия.

Причиной аварий называют гололед.Один мусоровоз столкнулся с автомобилем Hyundai Accent в 15 микрорайоне.Второй инцидент произошел на выезде из полигона.