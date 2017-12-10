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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 1906

Два ДТП с мусоровозами произошли в Актау

Подробности ДТП рассказали в ТОО «Caspiy Operating».

Перевернувшийся мусоровоз на выезде из полигона
Причиной аварий называют гололед.

Один мусоровоз столкнулся с автомобилем Hyundai Accent в 15 микрорайоне.



- Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Повреждений существенных нет. Ущерб возмещен. Претензий нет, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».


Второй инцидент произошел на выезде из полигона.

- Вчера на этом месте из-за сильного гололеда машины заносило и выкидывало. Нашу спецтехнику немного занесло и машина опрокинулась. Приехал кран, грузовик подняли. Помимо поломанного зеркала и пары вмятин проблем нет. Машину уже выпустили в рейс, - рассказали представители предприятия.


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Комментарии ( 1 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 19:23
ААа водятлами....Жоппол вообще не заитересовались!?.. popa..что ли?.

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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