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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:36

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С начала года в Мангистау на Каспии погибли семь человек

Трагедии связаны с несоблюдением правил безопасности на воде. Об обеспечении безопасности в период купального сезона на брифинге Центра общественных коммуникаций рассказал Ратбек Демеуберген, начальник отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, жители Мангистау не всегда соблюдают правила безопасности на воде. С начала 2020 года погибли семь человек и спасено семь жизней.

- Основной причиной гибели на воде являлись несоблюдение элементарных правил безопасности на воде, а именно, купание в запрещённых и необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также безответственность родителей, оставляющих детей без присмотра, - сообщил Ратбек Демеуберген.


В целях недопущения гибели и увечья людей в период купального сезона приняты нормативные документы, которые разграничивают участки водоемов. Купание запрещено на шести участках и разрешено на 38.

За этот купальный период проведено 178 рейдов. За нарушение статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) полиция привлекла к ответственности 20 человек, а также семь граждан понесут наказание по статье 364 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил общего водопользования).

Напомним, ранее спасатели сообщали, где в этом году купаться запрещено.



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