С начала года в Мангистау на Каспии погибли семь человек

- Основной причиной гибели на воде являлись несоблюдение элементарных правил безопасности на воде, а именно, купание в запрещённых и необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также безответственность родителей, оставляющих детей без присмотра, - сообщил Ратбек Демеуберген.

Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, жители Мангистау не всегда соблюдают правила безопасности на воде. С начала 2020 года погибли семь человек и спасено семь жизней.В целях недопущения гибели и увечья людей в период купального сезона приняты нормативные документы, которые разграничивают участки водоемов. Купание запрещено на шести участках и разрешено на 38.За этот купальный период проведено 178 рейдов. За нарушение статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) полиция привлекла к ответственности 20 человек, а также семь граждан понесут наказание по статье 364 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил общего водопользования).Напомним, ранее спасатели сообщали , где в этом году купаться запрещено.