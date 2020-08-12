Жёсткое приземление в Актау: Прыжок военнослужащего с парашютом засняли на видео

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Мать пострадавшего от падения с парашютом военнослужащего из Актау предоставила видеоролик, на котором запечатлён сам момент прыжка. По её словам, видео сняли сослуживцы сына.
- Полностью не согласна с позицией военных касательно произошедшего инцидента. По их словам, мой сын не реагировал на команды с земли. Только вот у военных, которые подают эти команды, должен быть мегафон, которого, естественно, у них не было. В парашюте моего сына отсутствовала одна стропа. Сам парашют всё еще лежит в кабинете следователя, экспертиза ещё не началась. Кто будет отвечать за здоровье сына? Почему не помогли вовремя? Полная халатность представителей власти, - заявила Кулжахан Жамауова.
Кулжахан Жамауова рассказала, что после происшествия её сыну нужен был аппарат гемодиализа - портативный «multiFiltrate», который удалось найти в медицинских учреждениях города только спустя три дня.
- В больнице, где сейчас лежит мой сын, такого аппарата нет. Мы нашли его с трудом в одной из клиник города. Однако в городе нет специалиста, который умеет работать с этим аппаратом. Дождались его только 8 августа. Сыну провели операцию, после чего подключили к аппарату. Каждый день лечения на этом аппарате стоит 500 тысяч тенге. Никто не помогает нам из представителей власти, всё оплачиваем сами при помощи друзей сына и родных, - отметила Кулжахан Жамауова.
Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау. Инцидент произошёл во время плановых парашютных прыжков.
- Полностью не согласна с позицией военных касательно произошедшего инцидента. По их словам, мой сын не реагировал на команды с земли. Только вот у военных, которые подают эти команды, должен быть мегафон, которого, естественно, у них не было. В парашюте моего сына отсутствовала одна стропа. Сам парашют всё еще лежит в кабинете следователя, экспертиза ещё не началась. Кто будет отвечать за здоровье сына? Почему не помогли вовремя? Полная халатность представителей власти, - заявила Кулжахан Жамауова.
Кулжахан Жамауова рассказала, что после происшествия её сыну нужен был аппарат гемодиализа - портативный «multiFiltrate», который удалось найти в медицинских учреждениях города только спустя три дня.
- В больнице, где сейчас лежит мой сын, такого аппарата нет. Мы нашли его с трудом в одной из клиник города. Однако в городе нет специалиста, который умеет работать с этим аппаратом. Дождались его только 8 августа. Сыну провели операцию, после чего подключили к аппарату. Каждый день лечения на этом аппарате стоит 500 тысяч тенге. Никто не помогает нам из представителей власти, всё оплачиваем сами при помощи друзей сына и родных, - отметила Кулжахан Жамауова.
Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау. Инцидент произошёл во время плановых парашютных прыжков.