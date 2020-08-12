«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.99 KZT
  • €1 = 492.68 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 6612

Жёсткое приземление в Актау: Прыжок военнослужащего с парашютом засняли на видео

Сослуживцы пострадавшего парашютиста засняли на видео момент прыжка. Видеоролик предоставила Кулжахан Жамауова, мама военнослужащего. Она рассказала, что подаваемые с земли команды её сын не мог слышать, так как у военных отсутствовал громкоговоритель.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Мать пострадавшего от падения с парашютом военнослужащего из Актау предоставила видеоролик, на котором запечатлён сам момент прыжка. По её словам, видео сняли сослуживцы сына.

- Полностью не согласна с позицией военных касательно произошедшего инцидента. По их словам, мой сын не реагировал на команды с земли. Только вот у военных, которые подают эти команды, должен быть мегафон, которого, естественно, у них не было. В парашюте моего сына отсутствовала одна стропа. Сам парашют всё еще лежит в кабинете следователя, экспертиза ещё не началась. Кто будет отвечать за здоровье сына? Почему не помогли вовремя? Полная халатность представителей власти, - заявила Кулжахан Жамауова.

Кулжахан Жамауова рассказала, что после происшествия её сыну нужен был аппарат гемодиализа - портативный «multiFiltrate», который удалось найти в медицинских учреждениях города только спустя три дня.

- В больнице, где сейчас лежит мой сын, такого аппарата нет. Мы нашли его с трудом в одной из клиник города. Однако в городе нет специалиста, который умеет работать с этим аппаратом. Дождались его только 8 августа. Сыну провели операцию, после чего подключили к аппарату. Каждый день лечения на этом аппарате стоит 500 тысяч тенге. Никто не помогает нам из представителей власти, всё оплачиваем сами при помощи друзей сына и родных, - отметила Кулжахан Жамауова.



Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий пострадал из-за неполного раскрытия купола парашюта в Актау. Инцидент произошёл во время плановых парашютных прыжков.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 13 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Бористо (Посетители) Сегодня, 16:17
Жалко конечно парнишку, но случаи неполного раскрытия парашюта бывали раньше. Видимо немного запаниковал и не смог кинуть запасной, а там каждая секунда на счету.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Рома (Посетители) Сегодня, 15:49
Ведь существует же практика, при котором военнослужащего арестовывают и судят только военная полиция и военный суд, а не гражданская полиция и суд.
Так в ситуации с лечением военнослужащего должна применяться такая же практика, где военные медики из военных госпиталей должны лечить своих боевых товарищей, а не гражданская медицина. Соответственно, все расходы на лечение военнослужащих должны покрываться за счёт средств из военного бюджета.
 
-1
  • Аzamat
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:27
Солдата жалко,скорейшего выздоровления,но для меня факт что вот такая у нас армия не может получить солдат помощи от своих же руководителей.
Обидно за Армию не дай бог война а наши даже парашюты не смогли проверить перед полетом и прыжком!
 
-2
  • Аzamat
  • arelav_74
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Arabic_Nights (Посетители) Сегодня, 14:28
Скорейшего выздоровления парню и терпения близким !
Здесь только на себя надеяться, как и месяцем ранее всем пришлось самим все делать.
В кз нет армии, есть только особи в форме, ни за что не в ответе, ничего не знают, и никогда нет денег.
Да и родину защищать будем сами, и форма не признак того что человек военный, любой дурак может нацепить погоны, увы которых большинство.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kz1990
 Expert (Посетители) Сегодня, 14:22
Был когда-то тут военный госпиталь, упразднили за ненадобностью...
 
-2
  • Expert
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Марс
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 14:14
Цитата: tolk
Вызывает гнев и разочарование то , что военные не в состоянии оказать в полном объёме медицинскую помощь


Вообще то перед военными совсем другие задачи стоят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • leo529
  • Expert
  • kz1990
  • mer
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:42
Вызывает гнев и разочарование то , что военные не в состоянии оказать в полном объёме медицинскую помощь своему сослуживцу. Позор!
Почему родные должны бегать , искать препараты?
А кто виноват это дело - третье,главное человека на ноги поставить!

Очень надеюсь что эта статья заставит военное руководство зашевелиться и организавать лечение должным образом!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • leo529
  • Expert
  • arelav_74
 Riddik (Посетители) Сегодня, 13:02
Какие команды с земли? Что за бред. Команда одна, произвести высадку десанта в таком то квадрате, всё. Команда с земли может быть передана по радио связи с пилотом об отмене или изменении квадрата высадки. Пилот войдя в квадрат высадки сообщает командиру десанта что они в зоне высадки и командир командует высадкой десанта.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Samat28 (Посетители) Сегодня, 12:57
после отрыва от самолета или ВТА и раскрытия парашюта становится тишина, можно услышать команды через громкоговорителя.
 
-4
  • Галина63
  • babe
  • tolk
  • Aleksa-N
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • alesha
  • Заур
  • Expert
  • Патрик
  • Марс
  • Система
  • arelav_74
  • Masta-Mike
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:46
Да вроде бы нормально всё, по крайней мере на видео.

Растерялся,в следствии чего не справился с задачей. Такое бывает. Жаль, что так вышло, конечно.

Но как записано в уставе - 3% потерь личного состава в мирное время - является нормой. Естественно никто отвечать за это не будет и не должен. Это армия, не детский сад и не институт благородных девиц.

Парню, безусловно, скорейшего выздоровления!
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика