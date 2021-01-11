Возобновили расследование наезда автомобиля с водителем-подростком на женщину в Актау

Коллаж из фото с места событий. Фото предоставлены родственниками пострадавшей
Полицейские Мангистау вновь расследуют дело 15-летнего подростка, который три раза переехал 58-летнюю жительницу Актау. Сначала дело закрыли без судебного разбирательства, и подросток избежал наказание. Теперь, подав апелляцию, родственники не теряют надежды на то, что виновный понесёт наказание.
- Дело находится на стадии рассмотрения. Процесс затянулся из-за праздников. Мы хотим, чтобы виновные в этом деле получили реальное наказание, - прокомментировала Джульетта Джамиева, дочь пострадавшей женщины.
Сложность в деле, по словам Джульетты Джамиевой заключается в том, что момент ДТП не попал в камеры видеонаблюдения.
- Ни одна камера видеонаблюдения не зафиксировала момент наезда. Свидетель, который проходит по этому делу, меняет свои свидетельские показания. Сначала он говорил, что подросток трижды переехал мою маму, а потом заявил, что один раз наехал, а потом, когда увидел, что мама под колёсами, просто сдал назад, - рассказала Джульетта Джамиева.
Потерпевшая сторона сообщила, что ни сам подросток, ни его родные не предлагали помощь пострадавшей 58-летней женщине.
- Родственники пытались прийти с извинениями к нам, но нам было не до этого. Мама была в реанимации. Последствия аварии есть до сих пор. У мамы не сгибается нога, ей нужна операция. Мы ждём квоту, чтобы оперироваться в столице. Изначально мама хотела простить виновника аварии, но мы все видим их хладнокровие. За всё это время они не нашли возможности оказать элементарную помощь моей маме, поэтому мы не собираемся прощать его. То, что моя мама осталась жива - это чудо, - сообщила Джульетта Джамиева.
Напомним, 18 июля 15-летний несовершеннолетний на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы.
Департамент полиции вёл расследование по двум статьям: по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана «Нарушение правил дорожного движения», а также по части 2 статьи 349 «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».
- Дело находится на стадии рассмотрения. Процесс затянулся из-за праздников. Мы хотим, чтобы виновные в этом деле получили реальное наказание, - прокомментировала Джульетта Джамиева, дочь пострадавшей женщины.
Сложность в деле, по словам Джульетты Джамиевой заключается в том, что момент ДТП не попал в камеры видеонаблюдения.
- Ни одна камера видеонаблюдения не зафиксировала момент наезда. Свидетель, который проходит по этому делу, меняет свои свидетельские показания. Сначала он говорил, что подросток трижды переехал мою маму, а потом заявил, что один раз наехал, а потом, когда увидел, что мама под колёсами, просто сдал назад, - рассказала Джульетта Джамиева.
Потерпевшая сторона сообщила, что ни сам подросток, ни его родные не предлагали помощь пострадавшей 58-летней женщине.
- Родственники пытались прийти с извинениями к нам, но нам было не до этого. Мама была в реанимации. Последствия аварии есть до сих пор. У мамы не сгибается нога, ей нужна операция. Мы ждём квоту, чтобы оперироваться в столице. Изначально мама хотела простить виновника аварии, но мы все видим их хладнокровие. За всё это время они не нашли возможности оказать элементарную помощь моей маме, поэтому мы не собираемся прощать его. То, что моя мама осталась жива - это чудо, - сообщила Джульетта Джамиева.
Напомним, 18 июля 15-летний несовершеннолетний на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы.
Департамент полиции вёл расследование по двум статьям: по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана «Нарушение правил дорожного движения», а также по части 2 статьи 349 «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».