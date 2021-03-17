Пожар на рынке «Волна» прокомментировали в акимате Актау

Фото Рашида Исмагилова
Пожар на рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау произошел вчера, 16 марта.
Представители городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства провели встречу с предпринимателями, которые понесли ущерб из-за происшествия.
- В настоящее время ведется работа по оценке причинённого ущерба. После этого мы еще раз проведем встречу с руководством рынка и предпринимателями. Затем предоставим более точную информацию, - сообщил специалист отдела.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.
Пожарные рассказали, что причиной второго возгорания стал мусор.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Представители городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства провели встречу с предпринимателями, которые понесли ущерб из-за происшествия.
- В настоящее время ведется работа по оценке причинённого ущерба. После этого мы еще раз проведем встречу с руководством рынка и предпринимателями. Затем предоставим более точную информацию, - сообщил специалист отдела.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.
Пожарные рассказали, что причиной второго возгорания стал мусор.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.