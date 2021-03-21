Видео с рукоприкладством в колонии прокомментировали в ДУИС Мангистау

- В настоящий момент в отношении заместителя начальника учреждения ГМ-172/10 управлением собственной безопасности ДП Мангистауской области проводится досудебная проверка по статье 362 части 1 УК РУ (Превышение власти или должностных полномочий), - сообщили в пресс-службе ДУИС Мангистауской области.

В описании к распространяемой видеозаписи говорится, что пострадали трое заключенных, которые осуждены по статьям 124 УК РК (Развращение малолетних), 234 УК РК (Экономическая контрабанда) и 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица).