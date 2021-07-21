Ночная авария в Актау: Момент столкновения снят на видео из салона Lada Largus

Кадр видео
Приславший в редакцию Lada.kz видео сообщил, что оно снято из салона автомобиля Lada Largus, водитель которого погиб на месте ДТП.
Достоверность видео пока не подтверждена.
Напомним, авария в 7 микрорайоне Актау произошла ночью 20 июля примерно в 23:30. Столкнулись автомобиль Lada Largus и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП внедорожник перевернулся.
В Мангистауской областной больнице сообщили, что водитель Lada Largus 2002 года рождения умер на месте аварии.
Достоверность видео пока не подтверждена.
Напомним, авария в 7 микрорайоне Актау произошла ночью 20 июля примерно в 23:30. Столкнулись автомобиль Lada Largus и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП внедорожник перевернулся.
В Мангистауской областной больнице сообщили, что водитель Lada Largus 2002 года рождения умер на месте аварии.