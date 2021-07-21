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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 4116

Ночная авария в Актау: Момент столкновения снят на видео из салона Lada Largus

Видео аварии снято из салона одного из автомобилей, участвующих в происшествии. Предположительно, это кадры момента столкновения ДТП, произошедшего ночью в 7 микрорайоне.

Кадр видео
Приславший в редакцию Lada.kz видео сообщил, что оно снято из салона автомобиля Lada Largus, водитель которого погиб на месте ДТП.

Достоверность видео пока не подтверждена.

Напомним, авария в 7 микрорайоне Актау произошла ночью 20 июля примерно в 23:30. Столкнулись автомобиль Lada Largus и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП внедорожник перевернулся.

В Мангистауской областной больнице сообщили, что водитель Lada Largus 2002 года рождения умер на месте аварии.




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Комментарии ( 9 )

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  • Ирон
  • Don Quixote
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 21:04
Ставьте камеры, ставьте сергеки - откупится за пол года все.
Скоростной режим перестанут нарушать - 100%
День вот так покатался - отдал машину за штрафы
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 20:35
Да авария жуткая.парень молод глуп был и влез в не очереди за смертью.соболезную родным ведь каким бы он небыл он сын брат.это тяжело потерять родного в столь юном возрасте.не судите люди.молодость мозги все в кучу .
 
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  • diger
  • Sid;)
  • Don Quixote
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:11
С какой скоростью он летел?
 
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  • Daulet201999
 chrome (Посетители) Сегодня, 18:49
Ранее писали что пассажирка девушка была, но видимо не только она, ещё мужской голос слышен
 
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  • Космос
  • Sid;)
  • Don Quixote
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:10
ну почему не в фонарный столб
 
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  • chrome
  • Дизель
  • Sid;)
  • Don Quixote
 Playhrun (Посетители) Сегодня, 18:08
Хорошо что водитель самовыпилился, одним .... меньше. Это же надо на такой скорости ездить
 
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  • Don Quixote
 elek (Посетители) Сегодня, 17:59
Твою же м...., чем думают?
 
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  • Neo_85
  • Sid;)
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:50
Мне кажется или по видео кадрам заметно что водитель едет довольно быстро, там и пассажир явно видит опасность и говорит тормози.
 
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  • Дизель
  • Don Quixote
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:36
Собирайтесь кучками. Выезжайте за город. И там на пустой дороге бейтесь. Можете с моста на Шоре прыгать сразу, машина останется хоть целая.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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