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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:53

Просмотров: 926

Водитель едва не попал в ДТП из-за лошади на дороге в Мангистау

Из-за разгуливающей лошади без присмотра в тёмное время суток водитель автомобиля едва не попал в дорожное происшествие.

Кадр видео
Видеорегистратор снял происходящее ближе к полуночи 10 октября около села Жармыш в Мангистауском районе.

По кадрам видно, как лошадь неожиданно появилась на проезжей части. Водитель успел сманеврировать и предотвратить столкновение с ней.

Напомним, после ДТП с верблюдом умер водитель в Актау.

Родные погибшего собрались у морга в Актау и требовали выдать им тело без проведения вскрытия.

Спустя время его родственники заявили, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.




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Комментарии ( 2 )

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Suvorov30 (Посетители) Вчера, 22:48
Именно во время перехода на ближний свет такое часто случается, но надо и скорость сбрасывать
 
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  • shurik_kz11
  • Suvorov30
 Valderrama (Посетители) Вчера, 22:03
Хорошо успел включить дальний свет и объехать скотину.
В противном случае, его действия квалифицировали бы как "грубо небрежными"...
 
 

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