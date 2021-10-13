Водитель едва не попал в ДТП из-за лошади на дороге в Мангистау

Кадр видео
Видеорегистратор снял происходящее ближе к полуночи 10 октября около села Жармыш в Мангистауском районе.
По кадрам видно, как лошадь неожиданно появилась на проезжей части. Водитель успел сманеврировать и предотвратить столкновение с ней.
Напомним, после ДТП с верблюдом умер водитель в Актау.
Родные погибшего собрались у морга в Актау и требовали выдать им тело без проведения вскрытия.
Спустя время его родственники заявили, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.
По кадрам видно, как лошадь неожиданно появилась на проезжей части. Водитель успел сманеврировать и предотвратить столкновение с ней.
Напомним, после ДТП с верблюдом умер водитель в Актау.
Родные погибшего собрались у морга в Актау и требовали выдать им тело без проведения вскрытия.
Спустя время его родственники заявили, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.