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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 699

Человек погиб в ДТП с верблюдом в Мангистау

Трагический инцидент произошёл на трассе Бейнеу-Боранкул, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото со страницы «Beyneutoday» в Instagram
Как сообщается, 17 октября, около 00:30, в дежурную часть Бейнеуского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Бейнеу-Боранкул.

По данному факту установлено, что водитель 1949 года рождения на автомобиле «ГАЗ-3110» столкнулся с верблюдом, который выбежал на проезжую часть.

В результате один пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Полицейские не обнаружили на шее верблюда светоотражающую ленту и номерную бирку на ушах.

- В ходе досудебного расследования выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в полиции.


Напомним, после ДТП с верблюдом умер водитель в Актау.

Родные погибшего собрались у морга в Актау и требовали выдать им тело без проведения вскрытия.

Спустя время его родственники заявили, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.



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Комментарии ( 2 )

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  • TU-154
  • Sir S
  • watlow
  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:33
Сколько же смертей еще нужно чтобы местные власти навели порядок с бродячим скотом?
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:11
не обнаружили на шее верблюда светоотражающую ленту и номерную бирку на ушах.


И конечно же в этом обвинят водителя,правда,с другой формулировкой...Составят административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК - Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.
 
 

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