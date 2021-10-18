Человек погиб в ДТП с верблюдом в Мангистау

Фото со страницы «Beyneutoday» в Instagram
Как сообщается, 17 октября, около 00:30, в дежурную часть Бейнеуского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Бейнеу-Боранкул.
По данному факту установлено, что водитель 1949 года рождения на автомобиле «ГАЗ-3110» столкнулся с верблюдом, который выбежал на проезжую часть.
В результате один пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
Полицейские не обнаружили на шее верблюда светоотражающую ленту и номерную бирку на ушах.
Напомним, после ДТП с верблюдом умер водитель в Актау.
Родные погибшего собрались у морга в Актау и требовали выдать им тело без проведения вскрытия.
Спустя время его родственники заявили, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.
По данному факту установлено, что водитель 1949 года рождения на автомобиле «ГАЗ-3110» столкнулся с верблюдом, который выбежал на проезжую часть.
В результате один пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
Полицейские не обнаружили на шее верблюда светоотражающую ленту и номерную бирку на ушах.
- В ходе досудебного расследования выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в полиции.
Напомним, после ДТП с верблюдом умер водитель в Актау.
Родные погибшего собрались у морга в Актау и требовали выдать им тело без проведения вскрытия.
Спустя время его родственники заявили, что до сих пор не найдены хозяин животного и водитель встречной машины.