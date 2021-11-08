В Министерстве внутренних дел Казахстана озвучили предварительные версии причины взрыва в кафе в Актау

На месте происшествия
Как сообщает Tengrinews.kz, начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал, что сигнал о взрывах поступил ночью с 7 на 8 ноября. По его словам, на момент взрыва кафе не работало. Он рассказал, что в ходе расследования уголовного дела изъято три газовых баллона, отрабатываются несколько версий. Основная версия - взрыв газового баллона в столовой.
- Первая версия - короткое замыкание, обычно оно связано с электропроводкой, вторая - взрыв газового баллона. Вот эти две основные рабочие версии у нас. Версия криминального характера в данном случае исключена. Хочу ответственно заявить, что осмотр места происшествия, который мы проводим вместе с экспертами Министерства юстиции, центра судебной экспертизы и сотрудниками ЧС, представителями акимата показал, что человеческих жертв нет, ранений никто не получил, - добавил он.
По его словам, пострадало здание торгового дома и столовая, которая находилась рядом с комплексом.
- Пострадало несколько автомашин, ближайших зданий. Сумму ущерба мы устанавливаем. Пострадавших нет, в больницы с травмами в связи с этим взрывом никто не обращался. Все видеозаписи будут проанализированы. Мы сейчас принимаем меры по уточнению количества тех лиц, которые пострадали, их авто и какие-то ценности. В этом ТД были и торговые бутики, всю эту работу продолжаем, хочу попросить всех лиц, кто пострадал в результате этого взрыва, обратиться в ДП Мангистауской области либо по телефону 102 - в регионе работает следственно-оперативная группа, и всех мы допросим, уточним сумму ущерба и признаем потерпевшими, то есть проведём с пострадавшими весь комплекс следственных действий, который предусмотрен уголовным законодательством, - добавил Адилов.
Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне 7 ноября поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не было. Жертв и пострадавших по-прежнему нет. Под завалами здания оставались ещё два газовых баллона. Позднее в ДЧС области сообщили, что все газовые баллоны извлечены из-под завалов.
- Первая версия - короткое замыкание, обычно оно связано с электропроводкой, вторая - взрыв газового баллона. Вот эти две основные рабочие версии у нас. Версия криминального характера в данном случае исключена. Хочу ответственно заявить, что осмотр места происшествия, который мы проводим вместе с экспертами Министерства юстиции, центра судебной экспертизы и сотрудниками ЧС, представителями акимата показал, что человеческих жертв нет, ранений никто не получил, - добавил он.
По его словам, пострадало здание торгового дома и столовая, которая находилась рядом с комплексом.
- Пострадало несколько автомашин, ближайших зданий. Сумму ущерба мы устанавливаем. Пострадавших нет, в больницы с травмами в связи с этим взрывом никто не обращался. Все видеозаписи будут проанализированы. Мы сейчас принимаем меры по уточнению количества тех лиц, которые пострадали, их авто и какие-то ценности. В этом ТД были и торговые бутики, всю эту работу продолжаем, хочу попросить всех лиц, кто пострадал в результате этого взрыва, обратиться в ДП Мангистауской области либо по телефону 102 - в регионе работает следственно-оперативная группа, и всех мы допросим, уточним сумму ущерба и признаем потерпевшими, то есть проведём с пострадавшими весь комплекс следственных действий, который предусмотрен уголовным законодательством, - добавил Адилов.
Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне 7 ноября поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не было. Жертв и пострадавших по-прежнему нет. Под завалами здания оставались ещё два газовых баллона. Позднее в ДЧС области сообщили, что все газовые баллоны извлечены из-под завалов.
Оставьте свой комментарий первым.