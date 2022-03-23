Замир Мусаев - так зовут жителя Актау, спасшего тонувшую женщину в море

- Спасибо Вам за проявленное мужество и храбрость. Вы совершили поступок, достойный уважения. А самое главное - Вы спасли человеку жизнь, - обратился Мадияр Омаров.

Имя героя, спасшего жизнь женщины на Каспии - Замир Мусаев.Начальник управления полиции Актау Мадияр Омаров выразил ему благодарность за отважный поступок. Ему вручили благодарственное письмо и подарок.В свою очередь Замир Мусаев отметил мужественное поведение сотрудника полиции в спасении жизни женщины.Напомним, что в департаменте полиции Мангистауской области ранее заявили , что тонущую в море молодую женщину спасли полицейские Актау.Инцидент произошёл 17 марта около 19:13. В полицию сообщили о тонущей девушке в микрорайоне «Самал». На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: стражи порядка Ержан Кокенов и Мурат Шыныбеков, а также участковый инспектор полиции 15 микрорайона Нуржан Жакипов.В социальных сетях появилось видео спасения тонущей молодой женщины в микрорайоне «Самал». На кадрах видео видно, что женщину из воды вытаскивает мужчина в одежде. Герой видеоролика захотел остаться неизвестным.