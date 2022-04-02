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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:52

Просмотров: 18

Сама себе адвокат: Содравшего плёнку со стекла автоледи полицейского суд признал неправым в Актау

Жительница Актау обратилась в суд из-за, как она посчитала неправомерных действий полицейских, которые ободрали часть плёнки с внутренней стороны лобового стекла и водворили автомобиль женщины на штрафстоянку.

Кадр видео
Местная автовладелица Гульбану подала два заявления на дорожных инспекторов в Специализированный административный суд Актау. Прежде она изучила все статьи административного кодекса и не прибегла к помощи адвокатов.

В первом заявлении женщина указала на незаконные действия сотрудника полиции при составлении протокола по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств). Там говорится, что запрещено наносить цветные прозрачные пленки. Автоледи же доказала, что её плёнка является прозрачной, а не цветной прозрачной.

Сама себе адвокат: Содравшего плёнку со стекла автоледи полицейского суд признал неправым в Актау


По второму заявлению в суд по части 9 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр), Гульбану требовала признать неправомерными действия инспектора при водворении автомобиля на штрафстоянку. Так, в части 3 статьи 797 КоАП РК написано, что при нарушении частей 5 и 9 статьи 590 КоАП РК страж порядка мог снять государственные регистрационные номерные знаки, но никак не водворять машину на штрафстоянку.

Оба требования Гульбану при рассмотрении в суде были удовлетворены.

Сотрудник дорожной полиции поручился возместить ущерб за порчу плёнки.

Напомним, в конце января этого года хозяйку автомобиля Kia Optima Гульбану остановили полицейские по дороге в 29 микрорайоне. Дорожные инспекторы сослались на тонировочную плёнку на лобовом стекле. Специального прибора для измерения тонировки у них не было. Они осмотрели только визуально и посчитали это нарушением. Сотрудники принялись сдирать плёнку с внутренней стороны. После заполнили протокол и отправили автомобиль на штрафстоянку.

Позже на интересующие вопросы водителей касательно тонировки стёкол ответил адвокат Айбек Суюндуков.




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