Сама себе адвокат: Содравшего плёнку со стекла автоледи полицейского суд признал неправым в Актау

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Местная автовладелица Гульбану подала два заявления на дорожных инспекторов в Специализированный административный суд Актау. Прежде она изучила все статьи административного кодекса и не прибегла к помощи адвокатов.
В первом заявлении женщина указала на незаконные действия сотрудника полиции при составлении протокола по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств). Там говорится, что запрещено наносить цветные прозрачные пленки. Автоледи же доказала, что её плёнка является прозрачной, а не цветной прозрачной.
По второму заявлению в суд по части 9 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр), Гульбану требовала признать неправомерными действия инспектора при водворении автомобиля на штрафстоянку. Так, в части 3 статьи 797 КоАП РК написано, что при нарушении частей 5 и 9 статьи 590 КоАП РК страж порядка мог снять государственные регистрационные номерные знаки, но никак не водворять машину на штрафстоянку.
Оба требования Гульбану при рассмотрении в суде были удовлетворены.
Сотрудник дорожной полиции поручился возместить ущерб за порчу плёнки.
Напомним, в конце января этого года хозяйку автомобиля Kia Optima Гульбану остановили полицейские по дороге в 29 микрорайоне. Дорожные инспекторы сослались на тонировочную плёнку на лобовом стекле. Специального прибора для измерения тонировки у них не было. Они осмотрели только визуально и посчитали это нарушением. Сотрудники принялись сдирать плёнку с внутренней стороны. После заполнили протокол и отправили автомобиль на штрафстоянку.
Позже на интересующие вопросы водителей касательно тонировки стёкол ответил адвокат Айбек Суюндуков.
В первом заявлении женщина указала на незаконные действия сотрудника полиции при составлении протокола по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств). Там говорится, что запрещено наносить цветные прозрачные пленки. Автоледи же доказала, что её плёнка является прозрачной, а не цветной прозрачной.
По второму заявлению в суд по части 9 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр), Гульбану требовала признать неправомерными действия инспектора при водворении автомобиля на штрафстоянку. Так, в части 3 статьи 797 КоАП РК написано, что при нарушении частей 5 и 9 статьи 590 КоАП РК страж порядка мог снять государственные регистрационные номерные знаки, но никак не водворять машину на штрафстоянку.
Оба требования Гульбану при рассмотрении в суде были удовлетворены.
Сотрудник дорожной полиции поручился возместить ущерб за порчу плёнки.
Напомним, в конце января этого года хозяйку автомобиля Kia Optima Гульбану остановили полицейские по дороге в 29 микрорайоне. Дорожные инспекторы сослались на тонировочную плёнку на лобовом стекле. Специального прибора для измерения тонировки у них не было. Они осмотрели только визуально и посчитали это нарушением. Сотрудники принялись сдирать плёнку с внутренней стороны. После заполнили протокол и отправили автомобиль на штрафстоянку.
Позже на интересующие вопросы водителей касательно тонировки стёкол ответил адвокат Айбек Суюндуков.
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