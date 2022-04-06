Жительница Актау Мереке Бисен рассказала о жизни во Вьетнаме

Фото со страницы mereke_bissen в Instagram
Жительница Актау 37-летняя Мереке Бисен в 2021 года в связи с приглашением на работу решилась вместе с четырьмя детьми и мужем переехать во Вьетнам. Она рассказала о жизни в другой стране, об адаптации и сложностях, о традициях и менталитете вьетнамцев.
Сегодня Мереке Бисен проживает в городе Тханьхоа, работает руководителем отдела закупок по поставкам нефтеперерабатывающего завода в Kuwait Petroleum Europe B.V., Idemitsu Kosan Co., Ltd, Mitsui Chemical Inc., Vietnam Oil and Gas.
О переезде
Я работала в компании Maersk Oil в Казахстане и приняла решение поучаствовать в конкурсе грантов на поступление в магистратуру. Всегда хотела поступить в магистратуру, но откладывала. Думала, что работа и семья важнее личных целей. Но во время собеседования мне сообщили, что я выиграла золотой грант на программу Management and Business Analytics, в НИУ ВШЭ. В тот же день разместила резюме на сайте hh.ru, на следующий день меня пригласили на собеседование на проект «Газпром».
Поэтому в 2018 году я переехала в Санкт-Петербург. Меня пригласили на проект «Северный Поток-2», где я была руководителем отдела закупок и логистики.
В начале 2021 года у меня произошла трансформация. Я мечтала об Азии, хотела какое-то время пожить там и познать другую культуру. Ко мне поступило предложение о переезде во Вьетнам, и я тут же согласилась. Семья меня поддержала.
Об адаптации и сложностях
Компания организовала мне комфортные условия, где все вокруг разговаривали на английском языке. Первые сложности — кухня. Везде только морепродукты, нет продуктов, к которым мы привыкли: муки, макарон. Также цены на такси — высокие, бензин — дорогой. Поначалу были большие расходы, но позже мы освоили байк. Пользуемся комфортабельными sleeping bus.
Здесь совсем другое отношение к женскому полу, нигде не уступают дорогу. После приезда во Вьетнам я сильно зауважала наших казахских мужчин.
Ещё одна сложность — это разная культура и менталитет. Сначала я искала казахское сообщество, но, как оказалось, казахстанцев тут мало.
Я решила завести местных друзей среди вьетнамцев. Меня приглашали на мероприятия, свадьбы, в гости. В итоге я поняла, что местные традиции похожи на казахские. Здесь уважают старшее поколение, а традиции Нового года Тет (Happy Tet) похожи на наш Наурыз.
У вьетнамцев можно много чему научиться, но особенно чувствуется, что они счастливые, что они чувствуют себя счастливыми, живут только моментом, сегодняшним днём, радуются тому, что есть. Даже если живут в старом доме, мало денег, но они такие довольные, счастливые!
До сих пор изучаю этот момент, пытаюсь поймать эту волну! Возможно, это такой менталитет, и они так растут с детства, возможно, это влияние буддизма, возможно, это климат, очень красивая природа, вот все ещё ищу эту формулу, но знаю, что я сегодня на правильном пути! В новой стране нужно обязательно завести много друзей и познать всю культуру, прочувствовать местный менталитет.
Города расположены недалеко друг от друга, поэтому удобно путешествовать. Понравилось, что здесь высокий сервис с низкими ценами.
О развитии и карьере
По образованию я Mechanical Engineer. В студенческое время была председателем комитета по делам молодёжи. Во время конференции с иностранными компаниями познакомилась с представителями компании, которые пригласили меня в проект ENI в отдел закупок и логистики. Я семь лет проработала в данной компании, после был трамплин, когда меня пригласили в Maersk Oil.
Сколько помню, я всегда много училась, ходила на всевозможные курсы, занималась спортом. Благодаря трудолюбию и общению я всегда находила работу без проблем. Советую быть активным в LinkedIn, где находятся все мировые работодатели. Теперь я работаю вместе с мужем, занимаюсь развитием и воспитанием детей. Вступила в клуб байкеров.
В основном, сотрудники нашей компании — это японцы, арабы и вьетнамцы. Культура разная, но особенно вдохновляет культура японцев — уважение к каждому, трудолюбие. Есть одна особенность, которая меня сильно удивила — во время обеда все вьетнамцы берут подушки и спят на рабочих местах. Они рано встают, в связи с этим обязательно спят во время обеда.
Как повлиял переезд
Каждая страна и люди учат чему-то новому.
Я убедилась, что дом там, где семья. Мне комфортно в любом месте, если рядом моя большая семья. Это не помеха строить карьеру, даже если у вас четверо детей, как в моём случае. Важно делегировать все обязанности между собой: дружить с детьми, быть одной командой.
Сегодня Мереке Бисен проживает в городе Тханьхоа, работает руководителем отдела закупок по поставкам нефтеперерабатывающего завода в Kuwait Petroleum Europe B.V., Idemitsu Kosan Co., Ltd, Mitsui Chemical Inc., Vietnam Oil and Gas.
О переезде
Я работала в компании Maersk Oil в Казахстане и приняла решение поучаствовать в конкурсе грантов на поступление в магистратуру. Всегда хотела поступить в магистратуру, но откладывала. Думала, что работа и семья важнее личных целей. Но во время собеседования мне сообщили, что я выиграла золотой грант на программу Management and Business Analytics, в НИУ ВШЭ. В тот же день разместила резюме на сайте hh.ru, на следующий день меня пригласили на собеседование на проект «Газпром».
Поэтому в 2018 году я переехала в Санкт-Петербург. Меня пригласили на проект «Северный Поток-2», где я была руководителем отдела закупок и логистики.
В начале 2021 года у меня произошла трансформация. Я мечтала об Азии, хотела какое-то время пожить там и познать другую культуру. Ко мне поступило предложение о переезде во Вьетнам, и я тут же согласилась. Семья меня поддержала.
Об адаптации и сложностях
Компания организовала мне комфортные условия, где все вокруг разговаривали на английском языке. Первые сложности — кухня. Везде только морепродукты, нет продуктов, к которым мы привыкли: муки, макарон. Также цены на такси — высокие, бензин — дорогой. Поначалу были большие расходы, но позже мы освоили байк. Пользуемся комфортабельными sleeping bus.
Здесь совсем другое отношение к женскому полу, нигде не уступают дорогу. После приезда во Вьетнам я сильно зауважала наших казахских мужчин.
Ещё одна сложность — это разная культура и менталитет. Сначала я искала казахское сообщество, но, как оказалось, казахстанцев тут мало.
Я решила завести местных друзей среди вьетнамцев. Меня приглашали на мероприятия, свадьбы, в гости. В итоге я поняла, что местные традиции похожи на казахские. Здесь уважают старшее поколение, а традиции Нового года Тет (Happy Tet) похожи на наш Наурыз.
У вьетнамцев можно много чему научиться, но особенно чувствуется, что они счастливые, что они чувствуют себя счастливыми, живут только моментом, сегодняшним днём, радуются тому, что есть. Даже если живут в старом доме, мало денег, но они такие довольные, счастливые!
До сих пор изучаю этот момент, пытаюсь поймать эту волну! Возможно, это такой менталитет, и они так растут с детства, возможно, это влияние буддизма, возможно, это климат, очень красивая природа, вот все ещё ищу эту формулу, но знаю, что я сегодня на правильном пути! В новой стране нужно обязательно завести много друзей и познать всю культуру, прочувствовать местный менталитет.
Города расположены недалеко друг от друга, поэтому удобно путешествовать. Понравилось, что здесь высокий сервис с низкими ценами.
О развитии и карьере
По образованию я Mechanical Engineer. В студенческое время была председателем комитета по делам молодёжи. Во время конференции с иностранными компаниями познакомилась с представителями компании, которые пригласили меня в проект ENI в отдел закупок и логистики. Я семь лет проработала в данной компании, после был трамплин, когда меня пригласили в Maersk Oil.
Сколько помню, я всегда много училась, ходила на всевозможные курсы, занималась спортом. Благодаря трудолюбию и общению я всегда находила работу без проблем. Советую быть активным в LinkedIn, где находятся все мировые работодатели. Теперь я работаю вместе с мужем, занимаюсь развитием и воспитанием детей. Вступила в клуб байкеров.
В основном, сотрудники нашей компании — это японцы, арабы и вьетнамцы. Культура разная, но особенно вдохновляет культура японцев — уважение к каждому, трудолюбие. Есть одна особенность, которая меня сильно удивила — во время обеда все вьетнамцы берут подушки и спят на рабочих местах. Они рано встают, в связи с этим обязательно спят во время обеда.
Как повлиял переезд
Каждая страна и люди учат чему-то новому.
Я убедилась, что дом там, где семья. Мне комфортно в любом месте, если рядом моя большая семья. Это не помеха строить карьеру, даже если у вас четверо детей, как в моём случае. Важно делегировать все обязанности между собой: дружить с детьми, быть одной командой.
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