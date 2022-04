Жительница Актау Мереке Бисен рассказала о жизни во Вьетнаме

Жительница Актау 37-летняя Мереке Бисен в 2021 года в связи с приглашением на работу решилась вместе с четырьмя детьми и мужем переехать во Вьетнам. Она рассказала о жизни в другой стране, об адаптации и сложностях, о традициях и менталитете вьетнамцев.Сегодня Мереке Бисен проживает в городе Тханьхоа, работает руководителем отдела закупок по поставкам нефтеперерабатывающего завода в Kuwait Petroleum Europe B.V., Idemitsu Kosan Co., Ltd, Mitsui Chemical Inc., Vietnam Oil and Gas.Я работала в компании Maersk Oil в Казахстане и приняла решение поучаствовать в конкурсе грантов на поступление в магистратуру. Всегда хотела поступить в магистратуру, но откладывала. Думала, что работа и семья важнее личных целей. Но во время собеседования мне сообщили, что я выиграла золотой грант на программу Management and Business Analytics, в НИУ ВШЭ. В тот же день разместила резюме на сайте hh.ru, на следующий день меня пригласили на собеседование на проект «Газпром».Поэтому в 2018 году я переехала в Санкт-Петербург. Меня пригласили на проект «Северный Поток-2», где я была руководителем отдела закупок и логистики.В начале 2021 года у меня произошла трансформация. Я мечтала об Азии, хотела какое-то время пожить там и познать другую культуру. Ко мне поступило предложение о переезде во Вьетнам, и я тут же согласилась. Семья меня поддержала.Компания организовала мне комфортные условия, где все вокруг разговаривали на английском языке. Первые сложности — кухня. Везде только морепродукты, нет продуктов, к которым мы привыкли: муки, макарон. Также цены на такси — высокие, бензин — дорогой. Поначалу были большие расходы, но позже мы освоили байк. Пользуемся комфортабельными sleeping bus.Здесь совсем другое отношение к женскому полу, нигде не уступают дорогу. После приезда во Вьетнам я сильно зауважала наших казахских мужчин.Ещё одна сложность — это разная культура и менталитет. Сначала я искала казахское сообщество, но, как оказалось, казахстанцев тут мало.Я решила завести местных друзей среди вьетнамцев. Меня приглашали на мероприятия, свадьбы, в гости. В итоге я поняла, что местные традиции похожи на казахские. Здесь уважают старшее поколение, а традиции Нового года Тет (Happy Tet) похожи на наш Наурыз.У вьетнамцев можно много чему научиться, но особенно чувствуется, что они счастливые, что они чувствуют себя счастливыми, живут только моментом, сегодняшним днём, радуются тому, что есть. Даже если живут в старом доме, мало денег, но они такие довольные, счастливые!До сих пор изучаю этот момент, пытаюсь поймать эту волну! Возможно, это такой менталитет, и они так растут с детства, возможно, это влияние буддизма, возможно, это климат, очень красивая природа, вот все ещё ищу эту формулу, но знаю, что я сегодня на правильном пути! В новой стране нужно обязательно завести много друзей и познать всю культуру, прочувствовать местный менталитет.Города расположены недалеко друг от друга, поэтому удобно путешествовать. Понравилось, что здесь высокий сервис с низкими ценами.По образованию я Mechanical Engineer. В студенческое время была председателем комитета по делам молодёжи. Во время конференции с иностранными компаниями познакомилась с представителями компании, которые пригласили меня в проект ENI в отдел закупок и логистики. Я семь лет проработала в данной компании, после был трамплин, когда меня пригласили в Maersk Oil.Сколько помню, я всегда много училась, ходила на всевозможные курсы, занималась спортом. Благодаря трудолюбию и общению я всегда находила работу без проблем. Советую быть активным в LinkedIn, где находятся все мировые работодатели. Теперь я работаю вместе с мужем, занимаюсь развитием и воспитанием детей. Вступила в клуб байкеров.В основном, сотрудники нашей компании — это японцы, арабы и вьетнамцы. Культура разная, но особенно вдохновляет культура японцев — уважение к каждому, трудолюбие. Есть одна особенность, которая меня сильно удивила — во время обеда все вьетнамцы берут подушки и спят на рабочих местах. Они рано встают, в связи с этим обязательно спят во время обеда.Каждая страна и люди учат чему-то новому.Я убедилась, что дом там, где семья. Мне комфортно в любом месте, если рядом моя большая семья. Это не помеха строить карьеру, даже если у вас четверо детей, как в моём случае. Важно делегировать все обязанности между собой: дружить с детьми, быть одной командой.