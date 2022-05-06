«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Мая
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.47 KZT
  • €1 = 459.19 KZT
  • 1 RUB = 6.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 23:33

Просмотров: 496

Крупный град выпал на трассе Актау-Жанаозен и повредил автомобили

На трассе Актау-Жанаозен выпал крупный град. Автомобилисты сообщают об опасности движения на этой дороге.

Коллаж из кадров видеоматериала
Крупный град, выпавший к вечеру 6 мая, повредил автомобили участников движения трассы Актау-Жанаозен.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что размер градин превышал один сантиметр в диаметре. Некоторым автомобилистам приходилось останавливать движение и парковать авто под навесами. Однако, судя по кадрам, есть водители, чьи машины все-таки пострадали: люди сняли на видео повреждения своих авто, в числе которых побитые лобовые стекла и кузовы машин.








Напомним, в Мангистау теплые весенние дни сменились резким похолоданием. Накануне из-за дождей на трассу Актау-Жанаозен обрушились селевые потоки. Сегодня стало известно, что в Жанаозене затопило 43 дворовых участка, 4 жилых дома, 4 улицы, а также три школы и детский сад. Автомобильное движение в некоторых участках города было парализовано.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика