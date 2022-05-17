Временные посты полиции установят на спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора»

Фото пресс-службы ведомства
По его словам, купальный сезон в Актау откроется 1 июня. На период купального сезона для сотрудников ЧС и полиции установят временные посты на спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора».
- Ежегодно на опасных и необорудованных для купания участках местными исполнительными органами устанавливаются запрещающие и предупреждающие знаки. Однако неоднократно повторяются случаи вандализма, неизвестные лица ломают предупреждающие билборды и запрещающие стенды. Мы можем установить щит со спасательным инвентарём, но от него тоже ничего не останется. Поэтому принято решение об установке временных смотровых постов для спасателей и полицейских. В прошлом году там также на три месяца были установлены временные посты, как показала статистика, результаты есть, - сказал Алпысбай Таубаев.
Алпысбай Таубаев отметил, что в скором времени на запрещающих местах для купания будут вновь установлены предупреждающие билборды.
Депутат областного маслихата Сергей Ворожейкин выступил с предложением установить в запрещённом месте для купания в 4 микрорайоне (именуемом в народе, как «Тарасик») спуск (лестницу) для отдыхающих.
- Запретить купаться можно всем и всюду. Я родился и вырос в 4 микрорайоне. И запретить мне там купаться на самом деле невозможно. Как бы меня вы там не гоняли, но я все камни знаю. Поэтому в любом случае там люди всегда купались и будут купаться. Да, мы будем проводить профилактические беседы о запрете купания, но если уже человек прыгнул туда, то дайте ему хотя бы шанс вылезти оттуда. Там раньше были лестницы, теперь и их нет, повесьте вы там концы с верёвками. Самая большая проблема вылезать на берег в штормовую погоду. Из-за этого чаще всего там и происходит гибель людей. В хорошую погоду тяжело людей заставить не лезть купаться там. Я считаю, что у людей должен быть шанс выбраться, если он попал в шторм. Это будет гораздо эффективнее, чем просто взять и запретить. Запретом мы просто снимаем с себя ответственность, но проблему не решим, - сказал Сергей Ворожейкин.
Заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров рассказал, что несмотря на проводимую профилактическую работу со стороны ДЧС, департамента полиции и акимата города, ежегодно наблюдается гибель людей на участках, где запрещено купаться.
- Согласно данным за пять лет погибли 63 человека, из них 12 детей. В основном, гибель происходит в запрещённых местах. На «Тарасике» запрещённый участок протяжённостью 300 метров, акватория прибрежной зоны Каспийского моря 1200 километров, неужели есть необходимость купаться именно в этом месте. Отойдите на 300 метров вправо или влево и купайтесь. Мы же не просто так давали предложения обозначить это место как запретное, потому что там нет условий для купания. У нас ежегодно купальный сезон начинается с гибели людей именно на спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора». Наш профессиональный водолаз, который имеет соответствующие документы и опыт, вчера во время проведения поисковых работ еле смог выбраться на берег. Там купаться опасно, и это подтверждается актами обследования профессиональных водолазов, - сказал Бекболат Абдикадыров.
Бекболат Абдикадыров отметил, что выходили с предложением и просьбой в акимат установить в 4 микрорайоне стационарный полицейский пост с видеонаблюдением, как на набережной в 14 микрорайоне.
- В прошлом году новые билборды и стенды поставили, так в этом году от них ничего не осталось, это сделали отдыхающие. А вы говорите о спасательном круге, да его завтра же там не будет, извините, но менталитет такой. Если установят стационарный полицейский пост, тогда, конечно, нам не жалко будет, мы с департамента ЧС бесплатно выдадим туда аркан и спасательный круг. Но все мы взрослые люди и понимаем, что если мы сейчас повесим спасательные круги, то через неделю их уже не будет, - отметил Бекболат Абдикадыров.
Начальник управления гражданской обороны ДЧС региона, подполковник Саят Батталов также высказал своё мнение по поводу установки лестницы на «Тарасике».
- По поводу того, что дайте людям шанс спастись, установите лестницу. Небольшой анализ я сделал. Если бы вчера во время гибели троих людей стоял бы спасатель, готовый прыгнуть спасать людей, то он бы всё равно не спас бы их. Со всей серьёзностью могу заявить, как профессионал, когда они туда нырнули, уже через секунду их практически невозможно было спасти. Поэтому иллюзия о том, что там можно купаться, и это безопасно, я сто процентов готов вас убедить, что это невозможно. Ежегодно на этом месте погибают люди, это очевидное доказательство, что там небезопасно, это опасное место для купания, - сказал Саят Батталов.
Напомним, вчера, 16 мая, на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.
- Ежегодно на опасных и необорудованных для купания участках местными исполнительными органами устанавливаются запрещающие и предупреждающие знаки. Однако неоднократно повторяются случаи вандализма, неизвестные лица ломают предупреждающие билборды и запрещающие стенды. Мы можем установить щит со спасательным инвентарём, но от него тоже ничего не останется. Поэтому принято решение об установке временных смотровых постов для спасателей и полицейских. В прошлом году там также на три месяца были установлены временные посты, как показала статистика, результаты есть, - сказал Алпысбай Таубаев.
Алпысбай Таубаев отметил, что в скором времени на запрещающих местах для купания будут вновь установлены предупреждающие билборды.
Депутат областного маслихата Сергей Ворожейкин выступил с предложением установить в запрещённом месте для купания в 4 микрорайоне (именуемом в народе, как «Тарасик») спуск (лестницу) для отдыхающих.
- Запретить купаться можно всем и всюду. Я родился и вырос в 4 микрорайоне. И запретить мне там купаться на самом деле невозможно. Как бы меня вы там не гоняли, но я все камни знаю. Поэтому в любом случае там люди всегда купались и будут купаться. Да, мы будем проводить профилактические беседы о запрете купания, но если уже человек прыгнул туда, то дайте ему хотя бы шанс вылезти оттуда. Там раньше были лестницы, теперь и их нет, повесьте вы там концы с верёвками. Самая большая проблема вылезать на берег в штормовую погоду. Из-за этого чаще всего там и происходит гибель людей. В хорошую погоду тяжело людей заставить не лезть купаться там. Я считаю, что у людей должен быть шанс выбраться, если он попал в шторм. Это будет гораздо эффективнее, чем просто взять и запретить. Запретом мы просто снимаем с себя ответственность, но проблему не решим, - сказал Сергей Ворожейкин.
Заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров рассказал, что несмотря на проводимую профилактическую работу со стороны ДЧС, департамента полиции и акимата города, ежегодно наблюдается гибель людей на участках, где запрещено купаться.
- Согласно данным за пять лет погибли 63 человека, из них 12 детей. В основном, гибель происходит в запрещённых местах. На «Тарасике» запрещённый участок протяжённостью 300 метров, акватория прибрежной зоны Каспийского моря 1200 километров, неужели есть необходимость купаться именно в этом месте. Отойдите на 300 метров вправо или влево и купайтесь. Мы же не просто так давали предложения обозначить это место как запретное, потому что там нет условий для купания. У нас ежегодно купальный сезон начинается с гибели людей именно на спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора». Наш профессиональный водолаз, который имеет соответствующие документы и опыт, вчера во время проведения поисковых работ еле смог выбраться на берег. Там купаться опасно, и это подтверждается актами обследования профессиональных водолазов, - сказал Бекболат Абдикадыров.
Бекболат Абдикадыров отметил, что выходили с предложением и просьбой в акимат установить в 4 микрорайоне стационарный полицейский пост с видеонаблюдением, как на набережной в 14 микрорайоне.
- В прошлом году новые билборды и стенды поставили, так в этом году от них ничего не осталось, это сделали отдыхающие. А вы говорите о спасательном круге, да его завтра же там не будет, извините, но менталитет такой. Если установят стационарный полицейский пост, тогда, конечно, нам не жалко будет, мы с департамента ЧС бесплатно выдадим туда аркан и спасательный круг. Но все мы взрослые люди и понимаем, что если мы сейчас повесим спасательные круги, то через неделю их уже не будет, - отметил Бекболат Абдикадыров.
Начальник управления гражданской обороны ДЧС региона, подполковник Саят Батталов также высказал своё мнение по поводу установки лестницы на «Тарасике».
- По поводу того, что дайте людям шанс спастись, установите лестницу. Небольшой анализ я сделал. Если бы вчера во время гибели троих людей стоял бы спасатель, готовый прыгнуть спасать людей, то он бы всё равно не спас бы их. Со всей серьёзностью могу заявить, как профессионал, когда они туда нырнули, уже через секунду их практически невозможно было спасти. Поэтому иллюзия о том, что там можно купаться, и это безопасно, я сто процентов готов вас убедить, что это невозможно. Ежегодно на этом месте погибают люди, это очевидное доказательство, что там небезопасно, это опасное место для купания, - сказал Саят Батталов.
Напомним, вчера, 16 мая, на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.
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