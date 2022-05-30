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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 362

На спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора» установили предупреждающие билборды

На запрещенных местах для купания в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора» вновь установили предупреждающие билборды.

Фото Рашида Исмагилова
Иллюстративные плакаты, объясняющие опасность купания, установили в 4 микрорайоне Актау (именуемом в народе как «Тарасик») и на водоканале «Шора».

На спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора» установили предупреждающие билборды


- В ближайшую неделю будут установлены два временных поста на «Тарасике» и на водоканале «Шора», где будут дежурить спасатели и полицейские, - сообщили в акимате Актау.

В департаменте полиции региона сообщили, что несмотря на отсутствие постов, полицейские ежедневно проводят рейды в данных местах.

- Полицейские проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, собравшимися искупаться в запрещённом месте, - сообщили в полиции региона.

Купальный сезон в Актау откроется 1 июня.

Напомним, 16 мая на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.

Запрещенные участки для купания

В Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне. Кроме этого, категорически нельзя плавать на водоканале «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой Голубой бухте на 64-м километре, в местности Саура в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности Тамшалы, что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности Сарытас. Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик.



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Комментарии ( 1 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 12:20
А Саура разве не 89 километр?

Танцуют все...
 
 

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