На спуске в 4 микрорайоне Актау и на водоканале «Шора» установили предупреждающие билборды

Фото Рашида Исмагилова
Иллюстративные плакаты, объясняющие опасность купания, установили в 4 микрорайоне Актау (именуемом в народе как «Тарасик») и на водоканале «Шора».
- В ближайшую неделю будут установлены два временных поста на «Тарасике» и на водоканале «Шора», где будут дежурить спасатели и полицейские, - сообщили в акимате Актау.
В департаменте полиции региона сообщили, что несмотря на отсутствие постов, полицейские ежедневно проводят рейды в данных местах.
- Полицейские проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, собравшимися искупаться в запрещённом месте, - сообщили в полиции региона.
Купальный сезон в Актау откроется 1 июня.
Напомним, 16 мая на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.
Запрещенные участки для купания
В Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне. Кроме этого, категорически нельзя плавать на водоканале «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой Голубой бухте на 64-м километре, в местности Саура в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности Тамшалы, что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности Сарытас. Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик.
- В ближайшую неделю будут установлены два временных поста на «Тарасике» и на водоканале «Шора», где будут дежурить спасатели и полицейские, - сообщили в акимате Актау.
В департаменте полиции региона сообщили, что несмотря на отсутствие постов, полицейские ежедневно проводят рейды в данных местах.
- Полицейские проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, собравшимися искупаться в запрещённом месте, - сообщили в полиции региона.
Купальный сезон в Актау откроется 1 июня.
Напомним, 16 мая на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.
Запрещенные участки для купания
В Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне. Кроме этого, категорически нельзя плавать на водоканале «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой Голубой бухте на 64-м километре, в местности Саура в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности Тамшалы, что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности Сарытас. Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик.