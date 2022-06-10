В Мангистау сменили начальника департамента по делам обороны

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области назначен новый начальник департамента по делам обороны. Им стал полковник Ныгмет Ахметулы, ранее занимавший пост руководителя аналогичного ведомства в Туркестане.
Ныгмет Ахметулы родился 11 июля 1971 года на станции Бадам Бугунского района Чимкентской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет (ранее Алма-Атинский государственный мединститут) в 1996 году по специальности «Лечебное дело». Имеет учёную степень «Магистр юридических наук».
Новый глава департамента обороны с 1996 года по 2002 год работал врачом-нейрохирургом и на разных должностях.
А в феврале 2002 года призван в ряды Вооружённых сил РК. Последние 20 лет служил на разных руководящих должностях: от помощника начальника департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области до главы данного ведомства. Звание «полковник» ему присвоили досрочно в 2019 году. Женат, воспитывает двух дочерей.
Отметим, кадровые перестановки в департаменте по делам обороны произошли спустя неделю после загадочной смерти солдата-срочника в Мангистау. Трагедия произошла в воинской части пограничной службы в Бейнеуском районе. По информации КНБ РК, причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы. По словам брата погибшего срочника, накануне смерти погибший позвонил домой и просил перевести ему 5000 тенге. При этом в Министерстве обороны отмечают, что должность начальника департамента была вакантна на протяжении нескольких хмесяцев и не связана с гибелью военнослужащего.
Ныгмет Ахметулы родился 11 июля 1971 года на станции Бадам Бугунского района Чимкентской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет (ранее Алма-Атинский государственный мединститут) в 1996 году по специальности «Лечебное дело». Имеет учёную степень «Магистр юридических наук».
Новый глава департамента обороны с 1996 года по 2002 год работал врачом-нейрохирургом и на разных должностях.
А в феврале 2002 года призван в ряды Вооружённых сил РК. Последние 20 лет служил на разных руководящих должностях: от помощника начальника департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области до главы данного ведомства. Звание «полковник» ему присвоили досрочно в 2019 году. Женат, воспитывает двух дочерей.
Отметим, кадровые перестановки в департаменте по делам обороны произошли спустя неделю после загадочной смерти солдата-срочника в Мангистау. Трагедия произошла в воинской части пограничной службы в Бейнеуском районе. По информации КНБ РК, причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы. По словам брата погибшего срочника, накануне смерти погибший позвонил домой и просил перевести ему 5000 тенге. При этом в Министерстве обороны отмечают, что должность начальника департамента была вакантна на протяжении нескольких хмесяцев и не связана с гибелью военнослужащего.