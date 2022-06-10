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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:35

Просмотров: 1090

В Мангистау сменили начальника департамента по делам обороны

Кадровые перестановки произошли в оборонном ведомстве Мангистау. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области назначен новый начальник департамента по делам обороны. Им стал полковник Ныгмет Ахметулы, ранее занимавший пост руководителя аналогичного ведомства в Туркестане.

В Мангистау сменили начальника департамента по делам обороны


Ныгмет Ахметулы родился 11 июля 1971 года на станции Бадам Бугунского района Чимкентской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет (ранее Алма-Атинский государственный мединститут) в 1996 году по специальности «Лечебное дело». Имеет учёную степень «Магистр юридических наук».

Новый глава департамента обороны с 1996 года по 2002 год работал врачом-нейрохирургом и на разных должностях.

А в феврале 2002 года призван в ряды Вооружённых сил РК. Последние 20 лет служил на разных руководящих должностях: от помощника начальника департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области до главы данного ведомства. Звание «полковник» ему присвоили досрочно в 2019 году. Женат, воспитывает двух дочерей.

Отметим, кадровые перестановки в департаменте по делам обороны произошли спустя неделю после загадочной смерти солдата-срочника в Мангистау. Трагедия произошла в воинской части пограничной службы в Бейнеуском районе. По информации КНБ РК, причиной суицида стали семейно-бытовые проблемы, не связанные с прохождением воинской службы. По словам брата погибшего срочника, накануне смерти погибший позвонил домой и просил перевести ему 5000 тенге. При этом в Министерстве обороны отмечают, что должность начальника департамента была вакантна на протяжении нескольких хмесяцев и не связана с гибелью военнослужащего.



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Комментарии ( 4 )

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User_181 (Посетители) Сегодня, 16:12
Зато у всего военкомата теперь зубы блестеть будут))
 
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  • User_181
 Доктор Наук (Посетители) Сегодня, 16:11
это жизнь такое бывает я вот закончил на юриста сейчас работаю админом в ресторане
 
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User_181 (Посетители) Сегодня, 16:10
А почему бы и нет? На сколько знаю врачи военнообязанные. Значит заслужил, проявил те самые качества, которые требуются

У меня сосед проктолог, но у него есть частная фирма, где подчиненных человек 25 у него, это кстати тоже работа с людьми
 
-1
  • User_181
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  • Доктор Наук
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:11
а че нет кадровых офицеров что ли в данном ведомстве druzhba Врач - начальник военного департамента devil
 
 

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