Видео Каспийского моря с борта орбитальной станции

Фото с Twitter косманавта
Ранее Олег Артемьев разместил снимки Актау из космоса.
В 2020 году космонавт снял пыльную бурю в Мангистау с борта МКС. Завораживающую фотографию Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Twitter.
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