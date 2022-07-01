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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:34

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Аким Мангистауской области: Вопрос строительства на Бозжыре не снимается с повестки дня

Нурлану Ногаеву на встрече с журналистами задали вопрос о строительстве отеля на Бозжыре. Глава региона отметил, что вопрос пока остается открытым, но не снимается с повестки дня.

Фото из архива Lada.kz
Акима Мангистауской области во время его отчета, который прошел в службе центральных коммуникаций при Президенте РК, спросили: «Инвестор, который собирался строить отель близ Бозжыры, пока отказался от своей идеи, так ли это? Можете ли Вы гарантировать, что возведение отеля с бассейном не начнется вновь? Какие шаги предпринимают местные власти для организации кепмингов вокруг достопримечательностей региона?».

Нурлан Ногаев сообщил, что проект строительства отеля, действительно, приостановлен из-за общественного резонанса.

- Когда поднимался вопрос об освоении Бозжыры, как одной из достопримечательностей области, возник общественный резонанс, в результате данный проект был приостановлен и было принято решение, что в 4 километрах от места локации Бозжыры есть возможность строить отели и другие заведения. Хотим мы строить или не хотим, все равно поток туристов на Бозжыру, Тузбаир, Шеркалу и другие значимые, красивые, восхитительные места нашей области будет продолжаться. И на сегодняшний день мы совместно с предпринимателями организуем строительство визит-центров - это те же гостиницы, те же здания, где посетители могут остаться на ночь и получить необходимый сервис, и в этом отношении вопрос еще остается открытым. Нет ясного определения, что мы будем строить на Бозжыре, конкретно объект, но вместе с тем он не снимается с повестки дня, - сказал Нурлан Ногаев.

Он также добавил, что вопрос сохранения этих достопримечательностей в первозданном видео при этом является актауальным.

Напомним, туристический объект в урочище Бозжыра планировали построить в четырех километрах от скал. Ранее строительство отеля на Бозжыре перенесли за пределы Жабайушканского заказника. Обсуждали возможный перенос проекта в одно из близлежащих сёл.



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